Lobby om miljoenen begint: Appingedam wil bredere N33, Stadskanaal wil trein

Groningse gemeenten zin gestart met de strijd om grote infrastructuurprojecten in hun regio alsnog door te laten gaan. Sinds afgelopen zomer is het hoogst onzeker of die projecten wel doorgang vinden, doordat de bouw van de zuidelijke ringweg fors duurder uitvalt.

De projecten waar het om gaat zijn de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam (89 miljoen), de trein naar Stadskanaal (63 miljoen) en de aanleg van de Wunderline naar Bremen (85 miljoen).



Geld nodig voor Ring Zuid

Het geld hiervoor (237 miljoen euro) komt uit het compensatiepakket voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn, de zogenoemde RSP-gelden. Een aanzienlijk deel daarvan moet naar de nieuwe Ring Zuid om die financiële klap op te vangen. Om hoeveel geld het exact gaat, is niet bekend. Duidelijk is wel dat meerdere infrastructuurprojecten hierdoor waarschijnlijk niet door kunnen gaan.

In Appingedam is woensdagavond de politieke lobby begonnen voor de verdubbeling van de N33. Lokaal Belang Eemsdelta (LBE), SP, CDA en ChristenUnie schrijven in een motie dat de tegenvaller van de zuidelijke ringweg niet ten koste mag gaan van het project. Alle partijen staan daarachter.

'Het is ontzettend belangrijk dat dit gebied op de juiste manier wordt ontsloten, gezien de ontwikkelingen die eraan komen', zegt fractievoorzitter Bert Raangs (CDA).



Aquaduct is 'brug te ver'

Een aantal partijen pleit daarnaast voor de bouw van een tunnel in plaats van de Eelwerderbrug in de N33 bij Appingedam. Het verkeer staat daar nu meerdere keren per dag vast als er scheepvaartverkeer voorbijkomt. 'Maar verdubbeling is onze eerste prioriteit. Een aquaduct is misschien een brug te ver', zegt fractievoorzitter Iwan Poucki van LBE.



Ook oproep uit Stadskanaal

Stadskanaal werkt ook aan een lobby vanuit de regio om het belang van de trein bij de provincie onder de aandacht te brengen. In februari 2019 kwam de gemeente met een plakkaat, die ondertekend werd door omliggende gemeenten en ondernemersverenigingen uit Zuidoost-Groningen en Drenthe om de provincie op te roepen om de komst van de trein alsnog doorgang te laten vinden.

Wethouder Goedhart Borgesius (VVD) meldde vorige week aan de raad van Stadskanaal dat de gemeente opnieuw iets soortgelijks voorbereidt.



Staten: tot uiterste inspannen voor regio

In Provinciale Staten is woensdagmiddag gehoor gegeven aan de oproep uit de regio. Een voorstel van oppositiepartij Groninger Belang droeg het college op ‘zich tot het uiterste in te spannen’ om de drie projecten die onzeker zijn, alsnog doorgang te laten gaan. Schonis wilde van de staatssecretaris weten in hoeverre de aanleg van deze verbinding vertraging zou kunnen oplopen.

Dat voorstel is unaniem aangenomen door alle partijen in Provinciale Staten



Zorgen in Den Haag

Daarnaast maken partijen zich in Den Haag ook zorgen over de projecten. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) liet drie weken geleden in een reactie op Kamervragen van partijgenoot Rutger Schonis weten dat ‘de aanleg van de Wunderline nog steeds volgens planning verloopt'.

Schonis wilde van de staatssecretaris weten in hoeverre de aanleg van deze verbinding vertraging zou kunnen oplopen. Navraag bij een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat leert dat het ministerie ‘geen enkel signaal heeft dat het project in gevaar is'. Het Rijk gaat nog uit van de aanleg van de Wunderline, ondanks het fiasco rond de de Zuidelijke Ringweg.

