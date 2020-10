Bewoners stadswijk pleiten voor betaald parkeren: 'We willen geen toevluchtsoord worden'

In de smalle straatjes van de Saaksumborg in stadswijk Klein Martijn wordt gevreesd voor een parkeertoename (Foto: Google Street View)

Een deel van de bewoners van de wijk Klein Martijn in Groningen wil dat de gemeente in hun wijk betaald parkeren invoert. Ze zijn bang voor parkeeroverlast als in naastgelegen wijken wel betaald moet worden voor het parkeren en in hun wijk niet.

De gemeente wil in de wijken aan de rand van Stad betaald parkeren invoeren. Door betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren, wil het college voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is. Het zogenoemde waterbedeffect moet daarmee worden tegengegaan.

Door het nieuwe beleid komt woonwijk Klein Martijn net buiten het betaald parkeergebied liggen. De bewoners zijn bang dat het waterbedeffect daardoor overslaat naar hun wijk. 'Dat leidt niet alleen tot hinder, maar ook tot onveilige situaties', zegt Saskia de Bruijne namens een deel van de bewoners die in Klein Martijn II wonen.

'Toevluchtsoord voor gratis parkeren'

Volgens De Bruijne zijn de straten in de wijk niet geschikt om te parkeren. 'De wijk is er ook niet voor ingericht', zegt ze. Bewoners vrezen dat hulpdiensten niet door de straat kunnen als er auto's op straat staan geparkeerd. Bewoners parkeren hun eigen auto bij de woning en zijn dus ook niet aangewezen op de straat.

'Mijn betoog klinkt misschien raar, maar als onze wijk uitgezonderd wordt, dan wordt het een toevluchtsoord voor mensen die gratis willen parkeren.'

Eventueel later ingrijpen

De gemeente verwacht geen verschuiving van geparkeerde auto's naar Klein Martijn. Mocht dat wel het geval zijn, dan is de gemeente alsnog bereid om in te grijpen. Dat zien de bewoners niet zitten, die willen eventuele problemen voorkomen.

'We kunnen niet afwachten of zich problemen gaan voordoen, dat kan rampzalige gevolgen hebben', waarmee De Bruijne doelt op de hulpdiensten die mogelijk niet door de straat kunnen rijden omdat er auto's geparkeerd staan.

'Er is altijd een grens'

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) laat weten dat hij de argumenten van de inwoners van de wijk nog eens nader zal onderzoeken. 'Er is altijd een grens en er is altijd een gebied net over die grens', zegt Broeksma filosofisch.

'Het is altijd de vraag wat het grensgebied moet zijn. Ik voel wel mee met mensen die zeggen dat de hele gemeente misschien moet worden aangemerkt als betaald parkeren, maar dat gaan we niet doen.'



Lees ook:

- College wil betaald parkeren invoeren in wijken aan rand Stad

- Parkeren in Stad wordt duurder voor bezoekers én bewoners

- 'Auto's in Stad moeten zoveel mogelijk uit straatbeeld verdwijnen'