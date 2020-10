Politiek Het Hogeland verdeeld over opstappen wethouder Blok

Blok besloot woensdagmiddag zijn ambt neer te leggen, nadat hij onder vuur kwam te liggen door een tekort van 9,3 miljoen euro voor het realiseren van de multifunctionele accommodatie De Tirrel in Winsum.

Moedig

Coalitiepartij Gemeentebelangen vindt het dapper dat de wethouder is opgestapt.

‘Moedig dat hij deze stap neemt. Het voelt wel wat moeilijk. Je begint ergens samen aan met elkaar en hoopt de klus ook samen te klaren. Maar het loopt zoals het gaat. Dit getuigt van kracht’, zegt fractievoorzitter Roel Torringa. ‘Het is niet niks dat één van je mensen afscheid neemt.’

Gemeentebelangen was fel tijdens het debat vorige week over De Tirrel en stelde kritische vragen over het handelen van de wethouder. ‘Als je kijkt naar de zaak die voorlag... Er was een hele forse overschrijding en dat vraagt om doorvragen.’

Coalitie

Torringa vindt wel dat het nog goed zit in de coalitie en dat er geen sprake is van een breuk. ‘Er is geen verschil van inzicht tussen partijen. Er zijn dingen mis gegaan in een proces en de wethouder heeft het besluit zelf genomen. Het moet duidelijk worden hoe het college de rol van de raad ziet’, stelt Torringa.

De raad is namelijk niet genoeg betrokken geweest bij het proces van De Tirrel en kon daardoor cruciale beslissingen niet nemen.

Jammer

De ChristenUnie gaat op zoek naar een nieuwe wethouder. ‘We zien dat er fouten zijn gemaakt in het proces van De Tirrel. We vinden het goed dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt’, zegt fractievoorzitter Bernd de Jong.

‘Wij respecteren zijn besluit. Het is jammer voor de wethouder. Hij heeft zich de afgelopen jaren heel hard ingezet voor Het Hogeland.’

De Jong betreurt het dat de gemeente hiermee een betrokken en hardwerkende wethouder verliest.

Gemeentebelangen te kritisch over wethouder?

‘Het was een fel debat. Wij waren ook kritisch omdat een aantal dingen echt niet goed zijn gegaan. Het debat mag ook scherp zijn, vooral ook als het om dit soort zaken gaat’, zegt de Jong.

‘Met de stap die de wethouder zet, hoeft het nu minder over de poppetjes te gaan. Nu kan er meer naar de inhoud gekeken worden. Blok maakt in die zin een goede stap’, aldus de Jong.

Opvolger

De fractievoorzitter gaat in overleg met zijn partij en de burgemeester op zoek naar een nieuwe wethouder. ‘Dit gaan we zorgvuldig doen en hier nemen we de tijd voor. De taken zijn veel en divers. Er zijn vier wethouders nodig. Dus wij gaan op zoek naar een geschikte kandidaat.’

De andere coalitiepartij CDA vindt het ‘niet mals’ wat er allemaal gebeurt. ‘We gaan merken dat hij er niet meer is. Hij had veel verstand van zaken. Sneu dat Blok sneuvelt op dit dossier. Hij heeft dit vanaf het prille begin meegemaakt en het was een project waar hij vol voor ging’, zegt CDA fractievoorzitter Kor Berghuis.

Berghuis vindt niet dat de partijen te kritisch zijn geweest. ‘Wat ons betreft had dit niet gehoeven en waren we graag nog de discussie aangegaan. Het is een keuze van Harmannus zelf geweest om op te stappen.'

‘Hij heeft het gevoel dat hij het vertrouwen niet meer van de raad heeft. Ik kan alleen maar respect voor hem hebben dat hij deze beslissing neemt.’

Onverwacht

Oppositiepartij GroenLinks had niet verwacht dat Blok zou opstappen. ‘We zijn hier niet zo blij mee. Ik had liever gezien dat hij een pad van verbetering koos en de raadsvergadering had afgewacht zodat we nog met hem konden discussiëren’, zegt fractievoorzitter Anne Marie Smits. Ze was aangedaan toen ze het hoorde. ‘Dat had niet gehoeven.’

Smits vindt dat Blok een positieve rol heeft gespeeld in veel ontwikkelingen van de gemeente. Bijvoorbeeld het centrum van Winsum. ‘Dat is enorm verbeterd.’

‘Het is wel duidelijk gebleken dat er richting de raad fouten zijn gemaakt. Maar aan de andere kant: het is een jonge gemeente en een wethouder die nu al opstapt kunnen we niet echt gebruiken’, zegt Smits.

Boetekleed

Ze is benieuwd hoe de rest van het college tegen de situatie aankijkt. ‘Ze zijn samen verantwoordelijk voor de fouten die gemaakt zijn in het proces. Heeft het hele college van niks geweten? Wethouder Blok trekt nu het boetekleed aan’, zegt Smits.

‘Terecht’

Linda Visser van Lokaal Sociaal is zeer kritisch op de rol van het college: ‘Het is terecht dat de wethouder deze keuze maakt en we zagen het aankomen.’

‘De timing van het vertrek hadden we wel graag anders gezien. De wethouder kan geen verantwoording meer geven. Dat moet het college dus doen. Wel jammer dat het zover heeft moeten komen’, zegt Visser.

‘Op vier cruciale momenten in het proces heeft de raad niet de kans gehad om aan de knoppen te draaien. Ik kan mij voorstellen dat het vertrouwen weg is.’ Visser is benieuwd met welke verantwoording het college komt om de raad in de toekomst beter te betrekken bij grote projecten.

‘Dit wordt een zware kluif voor de rest van de wethouders.’

Linda Vsser SP (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Woensdagavond 7 oktober wordt er opnieuw door de gemeenteraad over de Tirrel gesproken.

