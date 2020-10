Huisartsen zetten zich schrap voor tweede golf

Huisartsen in onze provincie kunnen de zorg nog aan, maar zijn bezorgd over de maanden die komen. Dat blijkt uit een rondgang langs een aantal Groningse praktijken.

De afgelopen maanden zijn best goed verlopen, vertellen de huisartsen. Ze hebben hun praktijken zo ingericht dat iedereen afstand van elkaar kan houden. Patiënten durfden het steeds beter aan om langs te komen en ook telefonisch kunnen ze patiënten helpen. Maar nu het snotterseizoen eraan komt en de verspreiding van corona ook nog eens toeneemt, wat dan?

Praktijk te klein

Bij huisarts Harry Bulk in Ter Apel is vooral de beperkte ruimte een probleem. Daardoor kan hij bijna dertig procent minder patiënten in de praktijk toelaten. 'In het najaar krijg je meer hoestende patiënten; met copd, griep of astma. Mensen met klachten moet je toch echt zien en je moet ze behandelen als een coronapatiënt. Dat kost meer tijd en je moet werken met beschermingsmaterialen. Daar zie ik wel een uitdaging.'



Voorzichtig kijken

De Academische Huisartsenpraktijk Groningen kiest er nu al voor om bepaalde klachten niet meer te behandelen. Niet omdat artsen het te druk hebben met corona, maar omdat de praktijk minder mensen binnen wil hebben.

Pier Wijnja: 'Je zoekt de balans tussen de ernst van het virus en hoeveel mensen je kan zien. Een wrat weghalen kan wachten.' Ook Bulk denkt dat huisartsen niet ontkomen aan uitstel van wat niet dringend is. 'Want als het drukker wordt hebben we een probleem.'

Foto's mailen

Klachten telefonisch afhandelen is in veel praktijken gemeengoed geworden, net als via de email. Huisarts Mischa Hardieck van huisartsenpraktijk De Venen in Stadskanaal werkt ook zo: 'We deden voor corona denk ik éénderde op die manier; dat is nu tweederde geworden.'

'Een wondje of knobbeltje? Stuur maar een foto en wij interpreteren die dan. Dat lukt bijna altijd op die manier.' De Academische Huisartsenpraktijk wil die telefonische afhandeling uitbreiden. Pier Wijnja: 'Ik heb net camera's besteld, zodat we meer digitaal kunnen doen.'

We bellen ouderen op die niet durven te komen Huisarts Pier Wijnja

Al eerder mondkapjes

Wat opvalt is dat huisartsen het kabinetsadvies over mondkapjes niet hebben afgewacht. Huisarts Roland Riemersma van Gezondheidscentrum Overdiep in Appingedam: 'We hebben al vier weken aanscherping. Patiënten kwamen weer te vroeg voor hun afspraak of kwamen met z'n tweeën; het werd gewoon weer te druk.'

Ook andere praktijken vragen patiënten mondkapjes te dragen, zoals huisartsenpraktijk De Venen in Stadskanaal. 'We zagen de tweede golf al aankomen en we willen zoveel mogelijk zorg blijven leveren. In het voorjaar waren de mondkapjes er niet, maar nu zijn er genoeg. Dat scheelt een hoop.'

Zoveel mogelijk door laten gaan

De huisartsen willen niet terug naar de situatie in maart, toen ze vrijwel geen patiënt meer zagen. Roland Riemersma: 'We laten nu ook dingen als bloeddrukcontroles en vitamine B12-injecties gewoon doorgaan.'

Dat mensen zorg gaan mijden, willen ze ook niet nog een keer meemaken. Pier Wijnja: 'We bellen ouderen op die niet durven te komen. Daarvoor hebben we een praktijkondersteuner.' Mischa Hardieck: 'Het spreekuur blijft voor longonderzoek en dat soort dingen; voor als het ècht nodig is om te komen.'

Aan de bak

Natuurlijk zijn er zorgen over het toenemende aantal coronapatiënten, zegt Roland Riemersma. 'We hebben nu meer positieve patiënten dan tijdens de eerste golf. Nu zijn het gelukkig nog jonge mensen, maar als het overslaat op de oudere populatie, dan moeten we ook qua visites flink aan de bak.'

Het is nog een geluk dat het personeel niet ziek is Huisarts Roland Riemersma

In Appingedam hebben ze al die maanden een apart hoestspreekuur in stand gehouden. Mensen die bijvoorbeeld een zere knie hebben, maar ook een snotneus, moeten via een aparte ingang naar binnen. Ze worden vervolgens geholpen door een arts in beschermende kleding.

Huisarts Bulk in Ter Apel heeft dit spreekuur ook weer structureel gemaakt, nu het aantal coronapatiënten toeneemt. In Stadskanaal doen ze dit niet; mensen die hoesten moeten simpelweg wachten.

Zelf nog overeind?

En dan is er nog de gezondheid van het eigen personeel. Wijnja van de Academische Huisartsenpraktijk: 'Daar ben ik wel bezorgd over. Hoe kan je iedereen blijven helpen als ook je eigen medewerkers ziek gaan worden?'

Huisarts Riemersma: 'Het is nog een geluk dat het personeel niet ziek is. Dat zou voor ons ook direct de enige reden zijn om af te schalen. Zolang we nog op oorlogssterkte zijn, gaan we zo door!'

Hoe strijdlustig ook, de Damster huisarts baalt wel van het gedrag dat Nederland de afgelopen maanden vertoonde. 'Deze tweede golf hebben we aan onszelf te danken. Als we meer zelfdiscipline hadden gehad dan was dit niet nodig geweest. Jammer, maar we anticiperen nu zo goed mogelijk.'

