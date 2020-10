Gemeente Groningen gaat ondanks corona niet extra bezuinigen (update)

'We kijken naar wat wél kan, juist in deze crisis', zegt wethouder Paul de Rook (D66) van Financiën. Vorig jaar voerde de gemeente 'een omvangrijk pakket aan hervormingen' door, waardoor 'stabiliteit is gecreëerd waardoor nu geen grote aanvullende bezuinigingen nodig zijn'.

Gevolgen corona

De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet meegenomen in de begroting, stelt de gemeente, die erkent dat die keuze een risico met zich meebrengt.

'De effecten van het virus zullen uiteraard structureel voelbaar zijn, maar financieel gezien zien we het als een incident', zegt De Rook. 'Door de crisis gaan we niet stoppen met investeringen in de binnenstad of mensen ontslaan.'

De wethouder verwacht dat de coronakosten voor de gemeente dit jaar uitkomen op 21,2 miljoen. Daarvan compenseert Den Haag 19,4 miljoen euro waardoor de gemeente opdraait voor de overgebleven kosten van 1,8 miljoen euro.

De Rook verwacht dat de kosten voor volgend jaar oplopen tot 12,5 miljoen euro.

Zorgkosten

De gemeente Groningen vangt opnieuw de tekorten in de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op. Die tekorten worden veroorzaakt doordat er vanuit Den Haag te weinig geld wordt uitgekeerd om alle kosten te dekken.

Investeringen

Er wordt geïnvesteerd in groen onderhoud. Ook voor cultuur is extra geld beschikbaar. Dat gaat onder meer naar de nieuwe Oosterpoort en de Drafbaan, die de komende jaren gereed gemaakt wordt voor optredens van wereldsterren.

De gemeente maakt ook geld vrij voor een onderzoek naar de bouw van een nieuwe sporthal. Sportverenigingen trekken al geruime tijd bij de gemeente aan de bel over het tekort aan sporthallen. Er zal in elk geval een tijdelijke sporthal komen, een zogenoemde blaashal.



Dit bericht is aangevuld met extra informatie naar aanleiding van de persconferentie van de gemeente Groningen over de begroting van volgend jaar.

