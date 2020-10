Vliegen naar Zakynthos en Mallorca kan komende zomer vanaf Eelde

Transavia liet eerder dit jaar weten volgend jaar geen vluchten naar Mallorca meer uit te voeren. 'Omdat Mallorca al jarenlang favoriet is onder de Eelde-reizigers zijn we gelijk in gesprek gegaan met TUI om te kijken of zij de vluchten over kunnen nemen', vertelt Jonas van Dorp van Airport Eelde.

Zakynthos keert terug

Het Griekse Zakynthos wordt als vakantiebestemming steeds populairder. 'Daarom bieden we deze bestemming ook graag regionaal aan, zodat inwoners van Noord-Nederland er gemakkelijk heen kunnen reizen', aldus Petra Kok van TUI Nederland.

Eelde is blij met de nieuwe bestemming: 'Zakynthos hebben we lange tijd niet in ons aanbod gehad en past goed bij waar de noordeling van houdt. De Griekse eilanden zijn populair in het Noorden. Dan zien we wel een succes worden', zegt woordvoerder Lizette van Dijken van de luchthaven. Eerder vloog touroperator Suntours vanaf Eelde op Zakynthos.

Totale aanbod

TUI vliegt in het zomerseizoen, dat eind maart ingaat, tweemaal per week op zowel Mallorca als Zakynthos. De maatschappij gaat daarnaast het hele jaar tweemaal per week naar Gran Canaria.

Ook Corendon keert in het zomerseizoen terug op Eelde. Tweemaal per week wordt gevlogen op zowel Kreta, Antalya als Bodrum. 'Deze bestemmingen zijn inmiddels bevestigd, maar vanwege corona is alles natuurlijk wel onzeker. Dit jaar zijn veel vluchten die gepland stonden om die reden niet doorgegaan', zegt Van Dijken.

Kanaaleilanden

De luchthaven is daarnaast nog in gesprek met Sunair om de Britse Kanaaleilanden weer aan te bieden. 'Afgelopen zomer gingen die vluchten vanwege corona helaas niet door, maar de intentie is er dat komend zomerseizoen weer op Guernsey kan worden gevlogen', stelt Van Dijken.

Lees ook:

- Transavia vanaf 25 september weg van Airport Eelde