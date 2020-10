Bedrijven regio Delfzijl minst afhankelijk van coronasteunmaatregelen

Vooral veel bedrijven in de horeca, de dienstverlenende sector als kappers en schoonheidssalons en de cultuursector hebben steun aangevraagd. Volgens het CBS zijn er in de regio Delfzijl niet zoveel bedrijven in deze sectoren. Dat kan verklaren waarom er in verhouding weinig om steun is gevraagd.

Noord-Nederland

Überhaupt is in Noord-Nederland in verhouding weinig gebruik gemaakt van de steunmaatregelen. De tien regio's met het laagste percentage bedrijven dat steun nodig had van maart tot juli, liggen allemaal in de drie noordelijke provincies.

Minder dan 38 procent van de bedrijven in Oost-Groningen vroegen steun. Ook dat kan volgens het CBS mede worden verklaard doordat in deze delen van het land in verhouding minder bedrijven gevestigd zijn in sectoren die hard zijn getroffen door de coronacrisis. Minder dan in West- en Zuid-Nederland.

Meer steun in noordwesten provincie

Het noordwesten van de provincie valt op in Noord-Nederland. In dit gebied dat 'Overig-Groningen' wordt genoemd, hebben ruim 42 procent van de bedrijven steun ontvangen. Dat ligt vrij dicht bij het landelijk percentage.

Dat in deze regio meer steun is gegeven dan in andere gebieden in Noord-Nederland komt door de aanwezigheid van Stad, waar veel horeca en culturele bedrijven zijn gevestigd.

