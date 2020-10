Tekort van zeven miljoen euro: gemeenten onderzoeken opheffing Wedeka

De vijf gemeenten die betrokken zijn bij sociaal werkbedrijf Wedeka in Oost-Groningen onderzoeken of het voordeliger is om Wedeka op te heffen en op te splitsen. Een tekort van 7 miljoen euro is de aanleiding voor het onderzoek.

Wedeka heeft zo'n 1600 medewerkers. Voor elk van die medewerkers krijgen de gemeenten vanwege rijksbezuinigingen steeds minder geld. De gemeenten Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn kunnen de oplopende tekorten niet langer dragen.

De top is bereikt

'Het heeft nu de top bereikt', vertelt voorzitter Johan Hamster van Wedeka. 'Wij krijgen per deelnemer van Wedeka ongeveer 5000 euro te weinig. Daardoor ontstaat het tekort.'

Het eigenlijke tekort is zo'n 8,5 miljoen euro. Door een reeks maatregelen wordt het tekort beperkt tot 7 miljoen euro. Maar ook dat is nog altijd veel te veel, zegt Hamster.

We zitten hier als gemeenten zo in de knoop. Dit is niet houdbaar voor ons Johan Hamster - Wedeka

'We zitten hier als gemeenten zo in de knoop. Dit is niet houdbaar voor ons. We moeten nu alle mogelijkheden onderzoeken en het enige scenario dat we nog niet bekeken hebben, was het opsplitsen van Wedeka en het personeel onder brengen bij de gemeenten.'

Het is nog slechts een scenario

Het is slechts een van de vijf scenario’s, benadrukt Hamster. Het is dus niet gezegd dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. 'Maar het is wel een bijzonder scenario. We doen het niet graag, maar we moeten het onderzoeken om niets uit te sluiten.'

Zelfs in coronatijd gaat het hartstikke goed. Maar de aantallen zijn hier verhoudingsgewijs zo groot, dat het financieel niet vol te houden is Johan Hamster

De situatie is volgens Hamster enorm frustrerend, omdat Wedeka goed functioneert. 'Zelfs in coronatijd gaat het hartstikke goed', verzucht hij. 'Maar de aantallen zijn hier verhoudingsgewijs zo groot, dat het financieel niet vol te houden is.'

Financiële gevolgen onderzocht

Mocht het zo ver komen dat Wedeka ophoudt te bestaan, dan zou het personeel in dienst komen bij de gemeente waarin het personeelslid woont. Aan de beschermde status van de Wedeka-medewerkers zou niets veranderen. Met het onderzoek worden met name de financiële gevolgen van een dergelijke stap onderzocht.

Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek klaar is.

