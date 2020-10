Veertig jaar brandweerman in Oldehove: 'Zolang ik fit ben ga ik door'

Precies veertig jaar geleden, op 1 oktober 1980, begon Johannes Krol uit Oldehove aan zijn carrière als vrijwillig brandweerman bij het korps in zijn woonplaats. Hij was destijds net 22.

Nu, als 62-jarige en talloze uitrukken later, peinst de jubilaris er niet over om te stoppen. 'Zolang ik fit ben ga ik door', zegt hij

Uitbundig versierd

De tuin van Krols woning in Oldehove is uitbundig versierd. Het is meteen duidelijk dat hier een brandweerman woont. Er staat een grote opblaasbrandweerman op de oprit, de brandweervlag hangt uit en er zit een pop met brandweerpak uit te rusten in een tuinstoel. Het moet een oude, vermoeide brandweerman voorstellen.

Twee dagen in de week op de racefiets en vijf keer per dag wandelen. Zo hou ik mijn conditie op peil. Johannes Krol

Een geintje van zijn collega's bij het korps. Oud en vermoeid is de jubilaris allerminst. Hij oogt juist fit en gespierd. 'Twee dagen in de week op de racefiets en vijf keer per dag wandelen. Zo hou ik mijn conditie op peil.'

In het zonnetje

De collega's van het korps Oldehove hadden een heel programma in elk gezet om Krol in het zonnetje te zetten. Maar door de aangescherpte coronaregels is alles geschrapt. Krol heeft er begrip voor, al vindt hij het wel jammer.

'We delen altijd lief en leed en dan wil je zo'n jubileum ook graag met zijn allen vieren. Dat zit er nu helaas niet in, maar misschien kunnen we in de toekomst toch nog een klein feestje bouwen.'

Veel meegemaakt

In veertig jaar heeft Krol veel meegemaakt. Zijn eerste uitruk herinnert hij zich nog goed. 'We moesten assisteren bij een brand in Houwerzijl. Daar reden we met een noodgang naar toe. Heel spannend vond ik dat en dat staat me nog altijd bij.'

Soms kwam hij terug van een uitruk waarbij slachtoffers waren gevallen. Dat is heel zwaar en dan was ik blij dat hij weer veilig thuis was Anna Krol

Echtgenote Anna deelt in de feestvreugde. Zonder haar had Krol het al die jaren nooit volgehouden. Áls de 's nachts de pieper ging dan sprong ik ook uit bed. Ik deed de lichten aan, ging naar beneden om de autosleutel te pakken en deed de voordeur open. Zo kon Johannes sneller naar de kazerne.

Risicovol

Brandweerwerk kan risicovol zijn, maar Anna is nooit bang geweest dat haar man in gevaarlijke situaties terecht zou komen. 'Ik ging gewoon weer slapen. Maar soms kwam hij terug van een uitruk waarbij slachtoffers waren gevallen. Dat is heel zwaar en dan was ik blij dat hij weer veilig thuis was.'

Burgemeester Ard van der Tuuk van Westerkwartier en Martijn Wevers van de Veiligheidsregio kwamen langs om Krol te feliciteren en in de bloemen te zetten. Beide spraken hun waardering uit over de inzet van Krol voor de veiligheid van de inwoners van Oldehove en omgeving.