Jubileumboek na twaalf jaar eindelijk gepubliceerd

'Ja, het heeft wel lang geduurd', zegt Jan Buurman, een van de schrijvers van het jubileumboek. 'Het was wat meer werk dan gedacht en we hebben flink wat vertraging gehad, onder meer door ziekte. Zo heeft het schrijven wel eens een heel jaar stil gelegen'.

De Handelsvereniging Uithuizen

Het boek Mien Goud is Goud (een leus waarmee de middenstand in lang vervlogen tijden z’n handelswaar aanprees) behandelt in woord en beeld de honderdjarige geschiedenis van de Handelsvereniging Uithuizen (HVU). Van de oprichting in 1908 tot het eeuwfeest in 2008. Eigenlijk is de HVU een winkeliersvereniging, maar omdat ook andere kleine ondernemers - zoals drukkers en architecten - lid waren heet het een handelsvereniging.

Ooit waren er 14 warme bakkers

Er is veel veranderd in de loop van een eeuw, zegt Chris Bakker, die ook mee schreef aan het boek.

'We zijn soms met oude inwoners van Uithuizen door de straten gaan lopen en zij noemden dan feilloos op wat er vroeger in die straat aan middenstand zat'. Zo had je voor de oorlog wel veertien warme bakkers in Uithuizen, Nu is er nog één bakkerij, maar die bakt niet meer zelf.'

Mien Goud is goud van binnen. (Foto: RTV Noord)

In totaal waren er vlak na de oorlog zo'n tweehonderd leden bij HVU en nu zijn er het nog zo'n veertig. 'Dat geeft wel aan hoe het veranderd is. Maar we mogen niet klagen in deze tijd van krimp. We hebben nog altijd vier supermarkten en ook een Hema en een Blokker in het dorp en dat is flink wat. Maar we moeten wel zorgen dat er jonge mensen in het dorp blijven wonen, zodat het niet verder achteruit gaat.'

Mooie verhalen

'We zijn heel wat mooie verhalen tegengekomen', zegt Jan Buurman. Om er eens eentje te noemen: 'We hadden vroeger veel boedelveilingen in het dorp. De veilingmeester, Nanko Schut, veilde een oud theekastje. Eén maal, ander maal... Verkocht. De koper was Jan Zuidema "Ga je nog wel eens vissen?", vroeg Nanko. Ja, zei Jan, dat doe ik nog wel. "Nou, dan heb je geluk gehad, want er zitten wormen in het kastje...", zegt Nanko.'

Mien Goud is Goud is vanaf maandag te koop bij de winkels die zijn aangesloten bij de HVU en via Bol.com