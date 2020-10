Mondkapjes op middelbare scholen; Groningen doet 'zonder morren' mee

Het kabinet heeft nu ook voor middelbare scholen het advies uitgedaan om vanaf maandag mondkapjes te dragen en dat valt in onze provincie in goede aarde. Dat blijkt uit de eerste reacties van enkele grote middelbare scholen.

Het Winkler Prins in Veendam had zelf al besloten dat docenten vanaf vrijdag mondkapjes gaan dragen in de gangen. Vanaf maandag zullen ook leerlingen dat gaan doen. Bestuurder Ferdinand Vinke: 'Ik vind het prima; het maatschappelijke momentum zwengelde al die kant op.'

Gerard van Vliet van Ubbo Emmius in Stadskanaal onderschrijft dit. 'Ik denk dat docenten het prettig vinden, want die gaan zich wel minder veilig voelen nu er steeds meer besmettingen zijn.' Op dit moment zijn er twee leerlingen besmet op twee verschillende locaties van de middelbare school; zo'n tien anderen zitten daardoor in quarantaine.

Op RSG Ter Apel staan ze er ook achter. Jan de Wit: 'Het komt waarschijnlijk de veiligheid ten goede. Sommige docenten dragen ook al mondkapjes, een deel al vanaf de zomer. Ik denk dat negentig procent zonder morren meegaat.'

En de leerlingen dan?

Vraag is of leerlingen het mondkapje willen dragen. Het kabinet legt geen verplichting op; het is een advies. Toch verwachten de scholen geen weerstand. Ferdinand Vinke: 'Bij oudere leerlingen zit veel meer zorg over corona dan wij volwassenen wel eens denken. Die gaan echt niet alleen maar frank en vrij door het leven; ze maken zich ook zorgen om een zieke moeder of grootvader.'

Op het Ubbo Emmius was er onder leerlingen ook al behoefte aan mondkapjes, zegt Gerard van Vliet. 'Ik denk dat het positief landt.'

Jan de Wit van RSG Ter Apel had wel graag gezien dat het kabinet de mondkapjes verplicht had gesteld. 'We kunnen nu niet handhaven. Ik had liever gezien dat de regering zich had uitgesproken.' Vinke denkt dat dat wel losloopt. 'Dan gaan we als huismeester van het pand in gesprek. Onze boodschap is positief: hoe houden we elkaar gezond.'

Het Ubbo Emmius bepaalt vrijdag of de school de mondkapjes zelf verplicht gaat stellen. 'Dat besluit nemen we samen met de Medezeggenschapsraad.'

