Drago Pasalic gaat langzaam weer de goede kant op en is buiten levensgevaar

Voormalig Donar-speler Drago Pasalic (36) ‘gaat heel langzaam weer de goede kant op’, nadat hij door een hartstilstand in coma is geweest. Dat laat een woordvoerder van de familie weten.

‘Pasalic werd afgelopen zondag tijdens het hardlopen in zijn woonplaats Breda getroffen door een hartstilstand. Na ter plekke te zijn gereanimeerd, is hij per ambulance overgebracht naar het Amphia Ziekenhuis. Daar is Pasalic meteen na aankomst op de intensive care in kunstmatige coma gebracht, een gebruikelijke procedure’, zo maakte de familiewoordvoerder bekend op de website van de Dutch Basketball League.

‘Voorzichtige glimlach’

‘Na een stabiele nacht besloten de artsen van het Amphia maandagavond heel rustig een begin te maken Pasalic uit de kunstmatige coma te halen. Dat proces verliep goed. Woensdagochtend reageerde hij in aanwezigheid van zijn echtgenote Teska en goede vriend Kresa Loncar voor het eerst op commando’s en toverde Pasalic een eerste voorzichtige glimlach op zijn gezicht’, zo valt verder te lezen.

Dankbaar

‘In de loop van de woensdag kwam zijn spierkracht langzaam terug en probeerde hij ook al weer te spreken, wat nog wel moeizaam ging als gevolg van de tube in zijn keel. Pasalic is inmiddels buiten levensgevaar en ligt nu op de afdeling cardiologie, waar hij aan zijn herstel kan gaan werken.’

‘De familie van Drago Pasalic toont zich zeer dankbaar voor het overweldigende medeleven vanuit de basketball community. Niet alleen in Nederland, maar ook in zijn geboorteland Kroatië en de andere landen waar hij als prof heeft gespeeld, vooral Spanje’, aldus Ronald van Dam, die door de familie is aangewezen als contactpersoon richting de buitenwereld.

Landstitels

Pasalic speelde drie seizoenen (2016-2019) voor Donar, waarmee hij zeer succesvol was. De Kroaat won in Groningse dienst twee landstitels, twee nationale bekers en twee keer de Supercup. Het vorige seizoen kwam hij uit voor ZZ Leiden, waarbij hij in maart stopte met professioneel basketbal.



