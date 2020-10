Tien maanden cel voor bierflessengevecht in schuur-café Pieterzijl

Poging tot zware mishandeling én vernieling acht de rechtbank bewezen. Zij vonniste gelijk aan de eis van de officier.

Ruzie om een vrouw

Een avond in een schuur-café achter een woning in Pieterzijl eindigde in een knokpartij. Het bier vloeide rijkelijk en de man kreeg woorden met een kennis. Het liep uit op een vechtpartij waarbij hij met een bierfles sloeg. De aanleiding van de ruzie was een zitplaats naast een vrouw.

Wonden aan arm

Het gevecht leverde een man twee wonden op aan diens boven- en onderarm. De rechtbank achtte het niet aannemelijk dat de man uit noodweer met de bierfles had geslagen. Iedereen die in de schuur aanwezig was, stond al buiten. Volgens de rechtbank had de man de tijd en de mogelijkheid zich te onttrekken aan het gevecht.

Onduidelijk

De Grootegaster vernielde na de ruzie ook de ramen van de woning vóór de schuur en die van een geparkeerde auto. Een andere mannelijke bezoeker zou hij hebben mishandeld door hem ruw vast te grijpen en aan zijn oren te trekken. Maar de rechtbank sprak de man van dat feit vrij. 'Het is duidelijk dat er is geslagen, maar niet duidelijk door wie precies', zei de rechter.

Ondanks de vrijspraak voor de mishandeling, mag de bierflesmepper met beide mannen geen contact hebben.

Extra straf

Uit een eerder voorwaardelijk opgelegde straf hing de man nog een half jaar cel boven zijn hoofd. Omdat hij in zijn proeftijd in de fout ging, moet hij deze straf ook uitzitten.

Niet alleen moet hij in totaal twaalf maanden brommen, maar hij moet ook de alcohol laten staan.

Aan het slachtoffer moet hij ruim 1100 euro betalen.



