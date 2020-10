Bauke Mollema Tocht gaat niet door: 'Helaas onverantwoord'

'Door de huidig geldende maatregelen is het niet mogelijk is om de BMT door te laten gaan. De afgelasting is in overleg gebeurd met Bauke', meldt organisator Jansen Event-Sportmanagement op de website.

'Geen enkel risico'

'Het is verschrikkelijk jammer dat wij genoodzaakt zijn de, voor ons, eerste editie van de BMT te moeten cancelen. Wij vinden het onverantwoord, gezien de huidige coronamaatregelen, om meer dan duizend fietsers in Groningen te verwelkomen en te laten fietsen. Wij willen geen enkel risico lopen en vinden dat de gezondheid van deelnemers, vrijwilligers, bewoners en organisatie niet in gevaar mag komen.'

Twee weken geleden was kersverse organisator Wim Jansen nog hoopvol gestemd over de doorgang van de achtste editie van de eendaagse wielertocht.

Mollema: 'Moeilijke beslissing'

Aan de tocht doen normaal gesproken meer dan duizend fietsers mee. Mollema zelf is ook teleurgesteld, zo laat hij weten: 'Ik keek erg uit naar de BMT, het is altijd mooi om alle enthousiaste mensen te zien en spreken tijdens mijn tocht. Hoe moeilijk de beslissing ook is, dit is de enige juiste beslissing gezien de huidige situatie.'

Automatisch ingeschreven voor volgend jaar

Mollema nodigt iedereen uit om op zondag 11 oktober wel op de fiets te stappen voor een individueel rondje en de foto's te delen op social media.

De fietsers die zich hadden ingeschreven staan volgend jaar automatisch op de startlijst.



