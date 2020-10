OM eist vier jaar kale cel voor brute overval op coffeeshop in Stad

Niet lang na de overval op coffeeshop De Schavuit in Stad was de politie aanwezig (Foto: 112 Groningen/Patrick Wind)

De 57-jarige Stadjer die wordt verdacht van de overval op coffeeshop De Schavuit in Stad, hangt vier jaar kale cel boven zijn hoofd. Dat wil het Openbaar Ministerie (OM). De officier zag geen reden de strafeis te matigen. 'De man deinst niet terug voor ernstig geweld.'

Bij de overval op 12 augustus vorig jaar raakte een medewerker van de shop gewond. Hij werd met een mes in zijn arm gestoken. De verdachte was tijdens de overval vermomd, gebruikte een mes en deed dat in een omgeving waar veel mensen zijn.

'Hier past enkel een lange straf', zei de officier. De aanklager hield rekening met het strafblad van de man, die 26 pagina's telt.

Overvaller herkend

Bij de overval werd 175 gram wiet, drie bakken met kant en klare joints en 482 euro buitgemaakt

Rond tienen die avond kwam bij de politie een melding binnen. Eenmaal ter plaatse troffen agenten de medewerker bebloed aan. En andere medewerker had zich in het toilet opgesloten. De vermeende overvaller was gevlucht, maar werd herkend door drie getuigen.

'Hoge resolutie, helder beeld'

De man zou een pet dragen en een bepaald type spotschoenen. Kort na de overval werd de verdachte opgepakt. Het geweld was vastgelegd op camerabeelden in de shop. 'Hoge resolutie, helder beeld, goeie herkenning', zei de officier.

Dna-match

De Stadjer ontkent stellig dat hij de overval heeft gepleegd. Maar volgens de officier is een veroordeling onvermijdelijk. De verdachte liet een pet, een mes en een zonnebril achter. 'Zijn dna werd op zijn pet en het mes aangetroffen.'

De verdachte, die ten tijde van de overval dakloos was, opperde dat zijn tas was gestolen. 'Daarin zat een mes en een pet', zei hij. 'Daarmee is de overval gepleegd, maar ik was het niet.'

Wachtlijst Pieter Baan Centrum

De strafzaak van de man liet maanden op zich wachten. In januari stuurde de rechtbank de verdachte naar het Pieter Baan Centrum (PBC), omdat ze meer over hem wilden weten. Door de coronacrisis was er een opnamestop bij het PBC en stond de verdachte lang op de wachtlijst.

Eenmaal opgenomen in het PBC weigerde de man alle medewerking. Omdat hij zijn eigen verdediging wil voeren, wees de rechtbank hem een advocaat toe, Niek Hiedanus. 'Mijn cliënt veronderstelt hardnekkig dat hij wordt verward met iemand anders', zei hij.

Al twaalf jaar in de cel

De verdachte heeft diverse problemen en gedraagt zich agressief. Hij heeft een lange staat van dienst en bracht sinds 1992 twaalf jaar in de cel door. 'Daarom wordt alles gebaseerd op mijn verleden', snikte de man in de zittingszaal.

Het slachtoffer verdedigde zich tijdens de overval met reinigingsmiddel en een stofzuigerslang. Hij kampt met slaapproblemen en heeft regelmatig pijn aan zijn arm. Hij vroeg ruim 8000 euro schadevergoeding. De officier vindt van dat bedrag 4800 euro toewijsbaar.

Uitspraak is over twee weken.



Lees ook:

- Nog geen Pieter Baan Centrum-opname voor verdachte overval coffeeshop

- Rechter tegen overvalverdachte: 'Weet u zeker dat u geen advocaat wilt?'