Lycurgus alert op corona na besmetting bij tegenstander voor Supercup

De volleyballers van Amysoft Lycurgus hoeven zaterdag in de halve finale van de Final Four in Ede om de Supercup niet meer af te rekenen met Sliedrecht Sport. Die ploeg heeft te maken met coronagevallen.

Bij Sliedrecht Sport zijn meerdere spelers eerder deze week positief getest op corona, waardoor het team is genoodzaakt zich terug te trekken voor de halve finale van de Supercup in Ede tegen Lycurgus. De Groningers zijn hierdoor automatisch geplaatst voor de finale van zondagmiddag om 16.00 uur.

Besmetting bij Lycurgus?

Sliedrecht speelde afgelopen zaterdag nog in Groningen tegen Lycurgus. In het Alfa-college Sportcentrum werd het 3-0 voor de ploeg van coach Arjan Taaij, die laat weten dat het met zijn team vooralsnog goed lijkt wat betreft de gezondheid. ‘Wij hebben nog geen enkele speler met klachten, maar we zijn uiteraard alert.’

Lycurgus zoekt momenteel verder uit of er kans op besmetting is geweest afgelopen zaterdag en of de spelers snel getest kunnen worden.

Dynamo of Orion

In de andere halve finale strijden Draisma Dynamo uit Apeldoorn en Active Living Orion uit Doetinchem op zaterdag om 17.30 uur tegen elkaar voor een plek in de eindstrijd tegen de Groningers.



