Lopend Vuur: Ik ga het mondkapje natuurlijk dragen

Al sinds de start van de coronapandemie is daar in ons land discussie over. In landen om ons heen is het mondkapje inmiddels bijna vast onderdeel van het dagelijks leven geworden. In gebouwen, in winkels en op kantoren worden ze gedragen. Of, zoals premier Rutte het omschreef: 'Overal waar je de hemel niet ziet.'

Op de eerste dag van het dringende advies zag je in de gebouwen een wisselend beeld. Dat kan nog gewenning zijn. Wat ga jij doen?

De laatste reis

'Ik heb mijn uitvaart goed verzekerd' was donderdag ons Lopend Vuur. Van de 3943 stemmers was 71 procent het daarmee eens, 29 procent oneens.