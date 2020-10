Boerinnenkalender telt dit jaar twee Groningse dames

Met de pikante kalender willen de initiatiefnemers een ode brengen aan beeldschone boerinnen en het boerenleven.

De editie van dit jaar telt twee Groningse vrouwen: Rianne Vermunt uit Veendam en Chantal Huberts uit Aduard.

Huberts werd opgegeven door een vriendin. 'Ik kreeg een mail dat ik bij de top-35 zat, toen wist ik het. Ik was met m’n collega’s op het werk en begon een beetje te schreeuwen. Wel uit enthousiasme hoor. Toen heb ik m’n broer opgebeld, die zei dat ik het echt moest doen.’

'De lompe boerin'

Ze heeft een missie. ‘Er bestaat heel erg een beeld van de lompe boerin. Als ik op stap ben en zeg dat ik aan het boeren ben, is er heel veel ongeloof: Dat kan niet, want heel veel boerinnen zijn toch echt wel lomp. En zo zien ze me niet.’

Je staat normaal tussen de koeien en dan moet je ineens een fotoshoot doen Rianne Vermunt - boerin

Ze kijkt met veel plezier terug op de fotoshoot. 'Dat was echt geweldig! Er wordt de hele dag tegen je gezegd: Je bent zo knap, het wordt zo mooi! Dan sta je te stralen. Met de andere boeren en boerinnen was het ook leuk, iedereen is heel gemoedelijk.’

Chantal werkt in loondienst bij een melkveehouderij en studeert ook. En hoewel ze genoot van het model staan, blijft haar hart bij het boerenbedrijf. ‘Uiteindelijk loop ik toch liever met wat stront op mijn hoofd, dan met heel veel make-up.’

Begon met een grap

Rianne Vermunt is de andere Groningse kandidaat. Ze grapte toen ze met haar ouders een avond op de bank zat, dat ze zich ging opgeven voor de Boerinnenkalender.

Via Facebook krijg ik ook berichtjes van nepjournalisten, ook midden in de nacht Chantal Huberts - boerin

Toen ze na een paar maanden een mail terugkreeg dat ze geselecteerd was, was ze verbaasd. 'Ik had het zelf niet echt verwacht. Je staat normaal tussen de koeien en je bent gewoon aan het werk op de trekker. Dan moet je ineens een fotoshoot doen voor een kalender', vertelt de boerin. 'Dat is totaal iets anders dan dat je gewend bent. Normaal sta je lekker in de overal te werken en dan sta je ineens op een fotoshoot met een pakje aan dat je denkt zooo....'

Eigen inbreng

De compositie van de foto was vooraf al grotendeels bepaald, vertelt Chantal Huberts. 'Ik sta met een quad op de foto. Maar je mag wel zelf bepalen hoe bloot je op de foto wilt. Ik wilde niet bloot en wilde niet dat mijn bh of string te zien zijn. Ik vind het echt een geweldige foto. '

Reacties zijn er genoeg. ‘Ongelooflijk veel! Ik heb al meerdere interviews gehad. Via Facebook krijg ik ook berichtjes van nepjournalisten, ook midden in de nacht.’

