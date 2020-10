Snelweg bij Winschoten vannacht dicht; fietsbrug over de A7 geplaatst

Moet je vanavond met de auto over de A7 bij Winschoten? Houd er dan rekening mee dat de snelweg vanaf 22:00 uur afgesloten is, vanwege de plaatsing van de langste fietsbrug van Europa.

De stremming duurt de hele nacht, tot 08:00 uur zaterdagochtend. Tussen de afslag Heiligerlee en de afslag Winschoten is de weg in beide richtingen dicht. Er is een omleidingsroute ingesteld en verkeersregelaars helpen automobilisten een handje om de juiste weg te vinden.

Afhankelijk van de wind

Het brugdeel van 42 meter lang met een gewicht van 90 ton wordt met een ponton via het Winschoterdiep naar de plaats van bestemming gebracht. 'Het weer is het meest spannend, boven windkracht 6 kunnen we niet hijsen. Maar dat lijkt gunstig', zegt Tobias van der Velde, van de provincie.

Nachtwerk

Het deel dat vrijdagnacht wordt geplaatst, is onderdeel van de in totaal zo'n achthonderd meter lange fietsbrug die Blauwestad met Winschoten gaat verbinden. 'We verwachten rond 23:00 uur te beginnen met hijsen, rond 02:00 of 03:00 uur moet het klaar zijn', verwacht Van der Velde.

Live te volgen

Vanwege de coronamaatregelen wordt publiek gevraagd niet te komen. De werkzaamheden zijn via een livestream te volgen. 'Zo kan je het thuis bij de kachel volgen, met de laptop of tablet op schoot.'

De livestream is vrijdagavond hier te bekijken:

Lees ook:

- Enorme klus: snelweg afgesloten voor bouw langste fietsbrug van Europa

- Aanleg langste fietsbrug van Europa heeft niet te lijden onder coronavirus

- In beeld: fiets mee over de langste fiets- en wandelbrug van Europa