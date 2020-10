Voormalige steenfabriek Rusthoven moet paradijsje voor vleermuizen worden

Vóórdat de vleermuizen binnenkort aan hun winterslaap beginnen, moet het dak van de fabriek zijn gesaneerd. Daar wordt momenteel asbest verwijderd. Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, doet dat nu in een hogere versnelling.

'Als ze de sokken er in zetten, gaat het vast lukken!', zegt Klarissa Nienhuys van de Vleermuiswerkgroep Groningen. 'Vleermuizen mogen in hun winterverblijf niet gestoord worden. Dat gebeurde in 1980 en toen bleef maar één procent van de populatie over, dat willen we niet nog een keer.'

'Het potentieel is fantastisch'

Afgelopen jaren overwinterden er rond de tien vleermuizen in de voormalige steenfabriek. Dat zouden er veel meer kunnen zijn, maar de omstandigheden waren er niet ideaal voor de dieren.

'Het was er door weer en wind beschadigd. Het potentieel van deze ringoven is fantastisch', stelt Nienhuys. 'In België is een soortgelijke, daar waren na renovatie van het ene op het andere jaar geen dertig, maar driehonderd vleermuizen.'

De voormalige steenfabriek kwam vorig jaar in het bezit van Het Groninger Landschap.

