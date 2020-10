Qbuzz 'onaangenaam' verrast door wegafsluiting Hoofdstation Groningen

De werkzaamheden aan het hoofdstation in Groningen zijn in volle gang (Foto: RTV Noord)

Dat zegt woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz. Tijdens de tijdelijke afsluiting stoppen de bussen niet voor het station, maar op een in allerijl aangelegde tijdelijke voorziening op het P+R terrein aan de Zaanstraat, naast het Emmaviaduct.

Asfalt

De Stationsweg wordt tijdelijk afgesloten omdat er nieuw asfalt moet worden aangebracht. Dat gebeurt tussen donderdagavond acht uur tot half zes vrijdagochtend, en ook tussen 8 uur vrijdagavond en 12 uur zaterdagmiddag.

Het is op de één of andere manier misgegaan Michel van der Mark - woordvoerder Qbuzz

In die tijdvakken stoppen de bussen op het terrein aan de Zaanstraat. Een deel van de reizigers heeft daardoor meer tijd nodig om aansluitende treinverbindingen te halen. Voor veel van hen kwam dit als een verrassing.

Onaangenaam verrast

'Qbuzz is onaangenaam verrast door het late tijdstip waarop deze werkzaamheden door de gemeente bekend zijn gemaakt' zegt Van der Mark. 'Normaal gesproken worden wij goed op de hoogte gehouden, maar nu is het op de één of andere manier misgegaan'. Van der Mark kan nog niet zeggen of er veel klachten zijn binnengekomen van reizigers.

De gemeente Groningen zegt dat er in maart al over de werkzaamheden is gesproken. Het gesprek werd gevoerd tussen Groningen Bereikbaar, het OV-bureau Groningen Drenthe en de wegbeheerder. 'Dat is op de een of andere manier niet duidelijk geworden bij Qbuzz', zegt een gemeentewoordvoerder.

Er wordt nog onderzocht waarom de informatie niet bij Qbuzz is terechtgekomen.