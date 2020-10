Bedrijf dat met 46.000 mondkapjes in de maag zit vraagt Mark Rutte om hulp

Daarom mogen ze niet geleverd worden aan de zorg en evenmin aan consumenten. Eigenaar Minke Oosterhof hoopt dat premier Mark Rutte met een oplossing komt.

Partij uit China bemachtigd

Toen er in maart en april een schreeuwende behoefte was aan medische mondkapjes zette Pharma Dynamic, distributeur van medische hulpmiddelen, zich schrap. Met veel moeite lukte het bedrijf in China een partij te bemachtigen en te importeren.

Een van de mondkapjes (Foto: Jan Been/RTV Noord)

De mondkapjes dragen het keurmerk KN95 en volgens Oosterhof van Pharma Dynamic stelt de overheid dat gelijk aan het FFP2-keurmerk. Oosterhof: 'We hadden de partij net binnen toen de regels werden veranderd. Plotseling besloot de overheid dat de maskers toch niet aan de eisen voldoen vanwege de pasvorm. Sindsdien kunnen we ze niet meer kwijt en staat de voorraad hier te versloffen. Een strop van anderhalve ton.'

De mondkapjes zitten verpakt in een zakje (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Omdat consumenten geen medische mondkapjes mogen dragen en zorgmedewerkers evenmin blijven de dozen staan waar ze staan, namelijk in de loods in Grijpskerk.

Brief aan de premier

Oosterhof heeft haar hoop gevestigd op Rutte. In een brief vraagt ze de premier om hulp: 'Deze mondkapjes voldoen aan de hoogste eisen. Ze mogen dan wel niet in de zorg worden gebruikt, maar kwetsbare mensen kunnen zichzelf en anderen met deze maskers beschermen en het helpt om de verspreiding van het virus te voorkomen. Juist nu het dringende advies is afgegeven om mondkapjes te dragen is het pijnlijk dat hier een grote voorraad ongebruikt blijft liggen.'

Lees ook:

- Mondkapjes in openbare ruimtes in Stad en Ommeland; worden ze gedragen?

- Mondkapjes op middelbare scholen; Groningen doet 'zonder morren' mee