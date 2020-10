Extra beelden opgevraagd van ernstige mishandeling in Stad

Een 33-jarige vrouw die wordt verdacht van een zware mishandeling in een café in de stad Groningen, moet langer op haar vonnis wachten. De advocaat van de vrouw wil extra camerabeelden van het incident zien. Na beraad ging de rechtbank mee in dat verzoek.

De vrouw hoorde vorige week een werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijke celstraf tegen zich eisen. Ze zou een glas in het gezicht van een andere vrouw hebben geduwd, met een forse snijwond tot gevolg. Het incident vond vorig jaar november plaats in een café in de Peperstraat.



Tegen vijf uur ontstond een woordenwisseling met het latere slachtoffer, over het morsen van drank. Daarop zou de 33-jarige vrouw een glas in het gezicht hebben geduwd van het toen 28-jarige slachtoffer. Althans, zo luidt de beschuldiging. Camera's legden deels het incident vast. De beelden daarvan werden een week geleden op zitting getoond.

'Beelden onduidelijk'

Volgens de advocaat van de verdachte zijn de beelden te onduidelijk. Er is te zien dat het slachtoffer plotseling ineen zakt op de grond. De 33-jarige vrouw zou volgens getuigen een glas in haar hand hebben, waarmee ze zou hebben geslagen of geduwd. Maar door de vage beelden is het niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Geslagen uit een reflex

Extra beelden van het nachtelijke cafébezoek moeten meer uitsluitsel geven. Ook dan wordt mogelijk duidelijk of de vrouw heeft geslagen uit een reflex, zoals haar raadsman eerder opperde. Die stelde dat zijn cliënt uit noodweer handelde. Ook vond hij de getuigenverklaringen niet betrouwbaar, gezien het nachtelijk uur in het café.

Blijvend litteken

Het slachtoffer hield aan het incident een litteken in haar gezicht over. De verminking beheerst haar leven dagelijks, zei ze een week geleden op zitting. Ze claimde 3000 euro smartengeld.

De 33-jarige verdachte heeft een blanco strafblad, is moeder, studeert en heeft daarnaast een baan. De officier eiste daarom geen onvoorwaardelijke celstraf voor de vrouw. De uitspraak in deze zaak stond aanvankelijk gepland op 6 oktober. Wanneer de strafzaak verder gaat, is nog niet duidelijk.

