Cultuurpodium EM2 smacht naar ontheffing: 'Waarom zij wel, maar wij niet?'

Publiek bij een voorstelling in EM2 (Foto: EM2)

Cultuurpodium EM2 op het Suikerunieterrein in Stad wil van de Veiligheidsregio een ontheffing om meer dan dertig bezoekers te ontvangen. Eigenaar Chris Garrit ziet lijdzaam toe hoe andere instellingen dat papiertje al wel op zak hebben.

Eén ding verbaast hem aan de lijst met uitzonderingen, waar onder meer Forum, Simplon en MartiniPlaza wel op staan. 'Het zijn allemaal gesubsidieerde instellingen. Maar dat zou toch niet het criterium moeten zijn?'

Programma EM2 al geannuleerd

Garrit had liever gezien dat de Veiligheidsregio een afweging had gemaakt op basis van veiligheid in tijden van corona; dus het kunnen naleven van de afstandsregels.

'Maar ik snap ook dat er weinig tijd was. Als de premier iets beslist en je 24 uur de tijd om dat in de praktijk te brengen, krijg je als gemeente veel voor de kiezen. Toch krijg ik ook niet de indruk dat ze open staan voor goede ideeën.'

Onze zaal is 900 vierkante meter. Daar passen een Vera en een Simplon in Chris Garrit - Eigenaar cultuurpodium EM2

Garrit is naar eigen zeggen direct in de pen geklommen om een ontheffing voor zijn kunst- en cultuurpodium aan te vragen. Uiterlijk binnen zes weken hoort hij of de aanvraag goedgekeurd wordt.

'Tot die tijd heb ik 25 man zonder sociaal vangnet. Ons programma voor komende week is al geannuleerd', treurt hij. 'En dat terwijl we aan alle regels kunnen voldoen. Onze zaal is 900 vierkante meter. Daar passen een Vera en een Simplon in. En die zijn wel goedgekeurd.'

'Stel duidelijke regels op'

Garrit pleit voor duidelijke regels om te bepalen wie een ontheffing krijgt en wie niet. Dat moet moet volgens hem gewogen worden naar aantal vierkante meters en wat er aan veiligheid wordt gedaan.

'Ik denk aan vier klassen: een café op de hoek valt onder 'kleine locaties' en een grand café onder groot. Dan heb je nog kleine en grote zalen. Dat is logica. Voldoe je aan de maatregelen voor je klasse? Dan kun je open. '

'Subsidie was geen criterium'

De Veiligheidsregio bevestigt dat de aanvraag van EM2 binnen is gekomen. Op een besluit daarover kan woordvoerder Hans Coenraads niet vooruitlopen. Dat subsidie de eerste graadmeter was bij het opstellen van de lijst met uitzonderingen, ontkent hij.

'Dat is geen criterium geweest. We hebben maandagavond te horen gekregen dat deze ontheffing er is. Daarbij ging het volgens de minister-president om 'culturele instellingen van grote waarde'. Bij de dertien namen op onze lijst zullen veel mensen denken aan die categorie.'

Op 'zeer korte termijn' duidelijkheid

Coenraads zegt wel dat er bij het opstellen van de nieuwe noodverordening 'snel en met een beperkte capaciteit gehandeld' moest worden. Toch worden de overige ondernemers niet vergeten, zegt hij.

'Die andere aanvragen zijn nog in behandeling. Daar volgt op zeer korte termijn een besluit over.'

Petitie al honderden keren getekend

Liefhebbers van het cultuurpodium zijn inmiddels een petitie begonnen voor een ontheffing. Die is vrijdag al meer dan 800 ondertekend. Met die steun is Garrit blij. 'Toch hoop ik maar één ding: dat we snel weer open kunnen, met alle noodzakelijke maatregelen van dien.

