'In een leeg stadion spelen is voor voetballers het ergste dat er is'

Het wordt komende zondag een bijzondere wedstrijd in de Euroborg, waar vanwege de coronamaatregelen geen supporters op de tribune zullen plaatsnemen.

Heel raar

'Het wordt heel raar', zegt FC Groningen trainer Danny Buijs. 'Vooral omdat voetbal, en helemaal dit soort wedstrijden, zijn bedoeld om in een vol stadion te worden gespeeld. En om misschien wel gedragen te worden door de entourage en boven jezelf uit te stijgen. In een leeg stadion spelen is voor voetballers het meest verschrikkelijke dat er is.'

'Wat is mooier dan op zondagmiddag het stadion binnen te komen', vervolgt Buijs, 'als je weet dat het uitverkocht is? Soms heb je dat vonkje vanuit het publiek nodig, maar het moet nu echt helemaal uit onszelf komen.'

Iedereen weet dat het zonder supporters wat minder is. Het lijkt bijna geen echte wedstrijd Damil Dankerlui

'Iedereen weet dat het zonder supporters wat minder is', vindt Damil Dankerlui. 'Ook voor de kijker thuis is het anders. Het lijkt bijna geen echte wedstrijd. Het blijft een eredivisiewedstrijd, maar het is toch wel heel erg jammer dat er geen supporters zijn. Het is wel lekker als je support van de tribune krijgt, dat er wat geluid in de wedstrijd is. Als je weet dat er steun is, dan geeft je dat toch een bepaald gevoel.'

Veel zin

Dankerlui kijkt niettemin uit naar het treffen met Ajax. 'Ik heb er in ieder geval veel zin in zondag. Ik voel me goed en we moeten er zondag gewoon staan. We moeten het lef hebben om te voetballen tegen Ajax. Ik weet dat we dat kunnen en nu is het tijd om dat te laten zien.'

Danny Buijs is er, twee dagen voor de wedstrijd, nog niet over uit hoe de opstelling er tegen de Amsterdammers precies uit komt te zien. De oefenmeester trainde vrijdag op verschillende varianten.

Nog niet zeker

Het is nog niet zeker of Bart van Hintum volledig inzetbaar is. De verdediger viel tegen FC Twente uit met een kleine blessure en deed deze week pas één keer met de groep mee. Als van Hintum fit is, speelt hij vermoedelijk met Ko Itakura in het hart van de verdediging. Dat betekent dat Wessel Dammers na zijn mindere optreden van vorige week wellicht op de bank moet plaatsnemen. Aan de linkerkant van de verdediging maakt Miguel Ángel Leal zijn basisdebuut.

Op basis van vorige week kan je zeggen dat de trainer wat anders zou kunnen proberen, maar we gaan afwachten. Ik wil in ieder geval super graag spelen Wessel Dammers

'De trainer heeft meerdere opties', zegt Dammers erover. 'Er was één partijtje dat ik bij de wissels zat. Dat is iets wat erbij hoort. De opties zijn nog open en ik denk dat het misschien iedereen ook op scherp zet. Op basis van vorige week kan je zeggen dat de trainer wat anders zou kunnen proberen, maar we gaan afwachten. Ik wil in ieder geval super graag spelen.'

Verschillende formaties

Voorin is het ook nog niet zeker welke spelers op het wedstrijdformulier verschijnen. Vrijdag trainde Buijs met verschillende formaties. Strand Larsen vormde een koppeltje met Remco Balk en eerder stonden Mo El Hankouri en Patrick Joosten op de posities in de punt van de aanval. Van Joosten is in ieder geval zeker dat hij nog geen volledige wedstrijd kan spelen.

'We zijn er nog niet helemaal uit', geeft Buijs aan. 'Dat heeft dus mede met Bart van Hintum te maken. Het voordeel wat je hebt, als hij speelt, is dat je dan een links- en een rechtspoot in het hart van de verdediging hebt.'



