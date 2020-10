Refaja Ziekenhuis sluit spoedpost in het weekend vanwege coronadrukte

De basisspoedpost van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal sluit in het weekend en gaat doordeweeks een uur eerder dicht. Dat melden bronnen aan RTV Noord en is zojuist bevestigd door een woordvoerder.

Met de tijdelijke maatregel wil eigenaar Treant Zorggroep personeel vrij spelen dat kan helpen in andere ziekenhuizen van Treant. In Emmen neemt het aantal coronapatiënten bijvoorbeeld toe.

Voorkomen dat personeel omvalt door hoge werkdruk

Het sluiten van de basisspoedpost in Stadskanaal betekent dat ambulances in het gebied een keuze minder hebben. Zij rijden met patiënten door naar andere ziekenhuizen in de regio, zoals het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.

De maatregel komt onverwacht. ‘We hadden twee dagen geleden niet gedacht dat we dit nu al moesten doen’, zegt een woordvoerder. Maar om te voorkomen dat personeel door de hoge werkdruk omvalt is de stap volgens hem noodzakelijk.

Voorkomen dat reguliere zorg wordt afgeschaald

Met het sluiten van de basisspoedpost in Stadskanaal wil Treant ‘zolang mogelijk voorkomen’ dat reguliere zorg moet worden afgeschaald. In het begin van de coronacrisis moest het ziekenhuis net als veel andere ziekenhuizen zo’n 70 tot 80 procent van de operaties uitstellen. ‘Niemand wil dit, maar het is nu nodig’, zegt de woordvoerder.

Centrale planning

In Stadskanaal is het nu niet extra druk door corona, omdat Treant alle coronapatiënten concentreert in het ziekenhuis in Emmen. Maar bijvoorbeeld ic-personeel of spoedeisende hulp-personeel schieten te hulp in de andere vestigingen van Treant. ‘We zijn eigenlijk één groot ziekenhuis met een centrale planning’, ligt de woordvoerder toe.

Het is nog niet bekend hoe lang de basisspoedpost in Stadskanaal gesloten blijft in het weekend.



