NVWA neemt ruim tien ton garnalen in beslag bij handelaar in Zoutkamp

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA heeft 10.500 kilo garnalen in beslag genomen van garnalenhandelaar Van der Ploeg in Zoutkamp. Dat gebeurde omdat niet duidelijk is waar de garnalen vandaan komen.

Volgens de NVWA loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met vangstcertificaten. Dat onderzoek van het Openbaar Ministerie richt zich op het bedrijf van Van der Ploeg, zijn garnalenafslag en een visserijbedrijf.

Certificaten

De garnalen moeten voor en na het pellen voorzien worden van vangstcertificaten waarop de herkomst staat vermeld. Op die manier is altijd terug te vinden waar een garnaal vandaan komt.

Familiebedrijf

Voor de in beslag genomen garnalen van Van der Ploeg waren geen geldige papieren. Van der Ploeg: 'Wij hebben een familiebedrijf, en we weten in ons hoofd precies waar welke partij vandaan komt. Het staat er alleen niet op. Het is ook veel werk om dat allemaal bij te houden, zeker in drukke tijdens zoals nu'.

'Beetje dom'

Volgens Van der Ploeg werkt hij altijd al op deze manier. 'Maar dat zullen we nu dus moeten veranderen. Hoe zei Maxima dat ook al weer tegen Willem-Alexander? Je bent een beetje dom geweest'.

Administratie

Behalve de garnalen werd ook administratie van Van der Ploeg in beslag genomen. Volgens woordvoerder Mastenbroek van de NVWA wordt dat nog nader onderzocht. 'Als dat klaar is wordt er proces-verbaal opgemaakt en is het aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wat er verder gebeurt'.

Van der Ploeg verwacht zelf dat het onderzoek geen verdere juridische gevolgen voor hem heeft. 'Met de inbeslagname van de garnalen heb ik wel genoeg boete gedaan denk ik'.

De partij van 10.500 kilo garnalen zal worden vernietigd.

