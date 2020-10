Meeste jeugdsozen in Het Hogeland blijven nog even dicht

Het merendeel van de jeugdsozen in Het Hogeland heeft besloten om niet open te gaan. Mensenwerk Het Hogeland merkt dat jeugdsosen besluiten om even drie weken dicht te gaan.

De gemeente Het Hogeland heeft 15 jeugdsozen.

Niet te doen

‘Het is voor ons niet te doen. In twee uurtjes dat we open zijn kunnen wij vrij weinig’, laat Jeroen Venhuizen van jeugdsoos De Dump in Ulrum weten. Ook jeugdsozen moeten om 22:00 uur dicht zijn. ‘Het kan voor ons niet uit om open te gaan.’

‘Verder moeten we ons houden aan een maximaal aantal personen. Wij hebben een kleine jeugdsoos dus er kunnen niet zoveel meer in. Wij hebben besloten om ons er niet aan te wagen’, legt bestuurslid Venhuizen uit.

Voor dat ene uurtje lastig

Ook bij jeugdsoos The Scrum in Kloosterburen hebben ze besloten even dicht te blijven. Ze zijn elke vrijdag open vanaf 21:00 uur. 'Voor dat ene uurtje is het lastig om open te zijn. Daar worden we niet blij van. We kunnen ook om 19:00 uur open gaan maar pas later op de avond is het gezellig', vertelt bestuurslid Maaike Adema.

Er is ook een kindersoos. Die is wel gewoon open.

Moeilijke tijd

Mensenwerk Het Hogeland begeleidt de jeugdsozen en helpt de besturen de coronaregels te implementeren. ‘We merken dat de meeste besturen hebben besloten om even drie weken dicht te gaan. Het is toch lastig met deze regels. Maar die zijn natuurlijk wel nodig’, zegt Marcel van Leeuwen. Hij is verantwoordelijk voor de jongerenwerkers die in nauw contact staan met de sozen.

‘De afgelopen periode hebben de sozen heel erg hun best gedaan en merkten we dat ze zich goed aan de regels hielden. Maar er is nu een nóg vroegere sluitingstijd. Het is voor de vrijwilligers dan toch wat lastiger om te handhaven’, legt Van Leeuwen uit.

Compensatie

Jeugdsoos De Dump had gehoopt op financiële compensatie vanuit de gemeente. ‘We hebben te horen gekregen dat dit alleen voor jeugdsosen is, die op omvallen staan. Dus niet voor ons. Maar onze buffer is geslonken.’

Goed contact

De jongerenwerkers zijn de afgelopen tijd vaker de straat op gegaan. ‘Vooral tijdens de intelligente lockdown, toen de sozen dicht waren, hebben we veel tijd besteed aan het opzoeken van jongeren’, zegt van Leeuwen.

De jongerenwerkers zijn in gesprek gegaan, hebben de jongeren bezig gehouden en hebben gekeken wat ze nodig hadden. ‘In maart sloeg de verveling toe. Maar gelukkig zijn er nu scholen open en kan er gesport worden.’

In Het Hogeland zijn er weinig problemen met jongeren geweest merkt van Leeuwen: ‘De jongerenwerkers staan verder ook in nauw contact met de ambtenaren van Openbaren Orde en Veiligheid en er vindt regelmatig afstemming plaats met de wijkagenten.’

Van Leeuwen merkt ook dat jongeren het fijn vinden dat er perspectief is. ‘De maatregelen duren drie weken en hopelijk komt er dan weer een verlichting.’

