Kerk te koop in Pekel: 'Er was één stel dat er zo in wilde trekken'

Makelaar Erik Siefkes leidt de bezichtigingen vrijdagmiddag. En het gaat lekker: binnen een paar uur komen al ongeveer vijftien mensen even buurten. 'Het loopt mooi door', zegt hij.

Pronkstuk

Wat betreft Siefkes is het orgel het pronkstuk van het gebouw. 'Die zou ik er ook in laten als ik hier zou gaan wonen', zegt hij. 'Dat ziet er heel mooi uit en geeft het kerkje uitstraling.'

Makelaar Erik Siefkes vindt het orgel het pronkstuk van de kerk. (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Omdat het geen monument is, zijn er geen restricties Makelaar Erik Siefkes

Potentiële kopers mogen in principe hun gang gaan, zegt Siefkes. 'Omdat het geen monument is, zijn er geen restricties', zegt hij. Zelf zou hij sowieso van de buitenmuur afblijven. 'Maar binnen kun je het natuurlijk naar eigen wens inrichten.'

Bijzonder

Is het bijzonder dat het kerkje te koop staat? Ja en nee, zegt de makelaar. 'Het gebeurt natuurlijk omdat de kerkgemeenschap in deze regio steeds meer krimpt. Maar je ziet het, ook in deze regio, wel vaker dat kerken een andere bestemming krijgen. Neem de basiliek in Appingedam, dat is nu een prachtig restaurant.'

Over belangstelling heeft Siefkes dus niet te klagen. 'Er was één stel dat zei dat ze de hele binnenruimte wel zo wilden laten, en er wel meteen in zouden willen trekken', zegt hij.

Voor anderhalve ton staat de kerk op funda.

