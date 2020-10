Jan Brouwer: 'Wettelijk gezien mag je mondkapjes niet verplichten'

Met andere woorden: de regering kán het dragen van mondkapjes op dit moment helemaal niet verplichten.

Wel vindt Brouwer het dragen van een mondkapje 'verstandig'. 'Waarbij iedereen natuurlijk z'n eigen huishoudelijk reglement kan opstellen', zegt hij. 'Dus: het verplicht stellen van handen wassen en het dragen van een mondkapje. Winkelbedrijven kunnen dat dus ook aan hun klanten opleggen als ze dat willen.'

Brouwer snapt het verlangen van grote supermarkten als Jumbo en Albert Heijn richting de regering dan ook niet om daar officiële regels voor op te stellen. 'Want dat kunnen ze dus zelf.'

Verplichten mag niet

Los daarvan, zegt Brouwer: mondkapjes kunnen op dit moment helemaal niet wettelijk worden verplicht.

In het voorjaar hebben we met al die noodverordeningen een beetje de hand gelicht, maar dat is nu een gepasseerd station Jan Brouwer - hoogleraar algemene rechtswetenschappen RUG

'In het voorjaar hebben we met al die noodverordeningen een beetje de hand gelicht', zegt de hoogleraar. 'We hebben die verordeningen inbreuk laten maken op onze grondrechten. Maar dat kan niet nog een keer. Dat hebben we toen een beetje door de vingers gezien, maar de Raad van State heeft in juni bepaald dat dat nu een gepasseerd station is.'

Chaos

Maar de één die handhaaft en de ander die niks doet, werkt dat geen chaos in de hand? Brouwer meent van niet.

'Ik heb', zegt hij, 'een aangetrouwde neef waar ik thuis de schoenen uit moet doen. Dat is in sommige religieuze kringen heel gebruikelijk. Bij anderen hoeft dat weer niet. Maar ik noem dat geen chaos. Ik weet waar ik aan toe ben als ik naar hem toe ga. Zoals ik weet dat ik een mondkapje op moet op weg naar de studio van RTV Noord.'

Moeten we al onze heil zoeken bij de overheid? Laten we zelf zo verstandig zijn om voorzichtig met elkaar om te gaan Jan Brouwer

Wat is daar mis mee?, vraagt Brouwer zich af. 'Moeten we dan al onze heil zoeken bij de overheid? Laten we zelf zo verstandig zijn om voorzichtig met elkaar om te gaan. En als we denken dat een mondkapje bijdraagt aan de verspreiding van het voorkomen van het virus, dan moeten we die vooral gaan dragen.'

Te negatief over onszelf

Of dat in de Nederlandse aard ligt?

Brouwer: 'Nou, ik hoor dat heel vaak, maar ik moet eerlijk zeggen: ik ben de afgelopen maanden vaak in het buitenland geweest, en Nederlanders conformeren zich over het algemeen heel behoorlijk aan iets wat moet. Wij zijn ook wel eens wat té negatief over onszelf.'

