Man hoort werkstraf eisen voor aanrandingen in 2017

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 24-jarige man uit Norg dat hij ruim drie jaar geleden twee meisjes heeft betast tijdens het stappen in Groningen. De man herinnerde zich niets en was geschokt, zei hij tegen de rechter.

Het verhaal gaat terug naar augustus 2017, in de Poelestraat in Groningen. Het was rond vier uur in de ochtend en druk. Ook de politie had de handen vol aan uitgaanders die, al dan niet met te veel alcohol op, te uitbundig gedrag vertoonden.

Een portier duwde de toen 21-jarige verdachte naar de agenten, vanwege vervelend gedrag voor de deur van de kroeg. Terwijl de agenten de erg dronken verdachte probeerden te horen, bleef een groepje staan en zei één van hen dat hij in de verdachte de aanrander van zijn vriendin herkende.

Geen reactie

Een tweede jonge vrouw van dat groepje zou hetzelfde zijn overkomen. Beide vrouwen vertelden dat zij tijdens het dansen waren betast. Ze overwogen aangifte te doen.

'We ervaren dit vaker, alsof we dit gewoon moeten vinden. Het is niet gewoon en we gaan hier nu wat aan doen', zeiden ze tegen de politie.

Na het incident probeerden de agenten contact te leggen met de twee vrouwen, om hun aangifte alsnog op te nemen. Geen van beiden reageerde.

'Geen goed verhaal'

De beelden van de bewakingscamera's in de betreffende kroeg werden vervolgens niet meer opgevraagd. Een jaar later kreeg de man een brief van het OM dat hij strafrechtelijk werd vervolgd voor aanranding.

Daarna bleef het stil, tot enkele weken geleden. Toen plofte de dagvaarding bij de man op de mat.

'Ik heb geen goed verhaal met het oog op het tijdsverloop', zei de officier van justitie. 'Als bewijs liggen alleen de verklaringen van de vrouwen in het dossier. En van een vriend die zei dat hij de hand van de verdachte wel erg dicht bij het kruis van zijn vriendin had gezien.'

Verblijfsvergunning

De officier eiste een werkstraf van vijftig uur tegen de 24-jarige. De rechter zag nog een enorm dilemma op haar pad komen. De verdachte komt oorspronkelijk uit Afghanistan en heeft sinds enkele jaren een verblijfsvergunning. 'Een onvoorwaardelijke straf zou een streep door deze vergunning kunnen zetten', zei de rechter.

De man is niet eerder met justitie in aanraking geweest, ook niet na het vermeende incident in 2017.

De rechter doet over twee weken uitspraak.