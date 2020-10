Brug op zijn plek gehesen: ‘Geweldig, dit maak je nooit meer mee!’

‘Het is echt bijzonder. Dit maak je nooit meer mee!’, zegt Derk Hesseling. Hij is naar de werkzaamheden komen kijken.

Op zijn plek

Vrijdagavond, 22.00 uur. Het is donker, de snelweg is zojuist afgesloten en in de verte ligt het brugdeel op een ponton. Langs de weg staan camera’s opgesteld en een aantal nieuwsgierige inwoners is een kijkje komen nemen. Nog even en het tientallen meters lange brugdeel wordt op zijn plaats neergelegd.

De werkzaamheden zijn onderdeel van wat uiteindelijk de langste fietsbrug van Europa moet worden. Totale lengte? Zo’n achthonderd meter. De brug moet Winschoten met Blauwestad verbinden.

‘Gewoon super'

Rond 23.45 uur ligt de brug op zijn plek. Dat moment gaat niet onopgemerkt voorbij. De gemeente Oldambt had inwoners opgeroepen niet naar de werkzaamheden te komen kijken, maar sommige inwoners zijn simpelweg te enthousiast. Zij applaudisseren zodra de werkzaamheden er op zitten.

Een van hen is Derk Hesseling. Hij is speciaal vanuit Beerta naar Winschoten toe gefietst om de werkzaamheden van dichtbij te bekijken. ‘Dit trekt mij, ik vind dit gewoon super. Hoe die mensen samenwerken en hoe die brug op zijn plek gelegd wordt. Heel mooi!’

Nog een brug

Vrijdagavond is een grote stap gemaakt, maar de brug is nog niet af. Eind deze maand, op woensdag 21 oktober, wordt nog een brugdeel geplaatst. Dat komt over het Winschoterdiep te liggen.

Het hele project gaat nu nog door het leven als ‘De Blauwe Loper’, maar wordt uiteindelijk vernoemd naar wijlen burgemeester Pieter Smit. Hij overleed plotseling op 10 april 2018.

Lees ook:

- Enorme klus: snelweg afgesloten voor bouw langste fietsbrug van Europa

- Aanleg langste fietsbrug van Europa heeft niet te lijden onder coronavirus

- In beeld: fiets mee over de langste fiets- en wandelbrug van Europa