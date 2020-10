Carnavalsoptocht in Kloosterburen gaat niet door

'De RIVM-beperkingen waar wij ons allen aan moeten houden maakt het onmogelijk om carnaval in zijn huidige vorm door te laten gaan', laat het bestuur weten. 'Dit houdt dus in dat er komend carnaval geen optocht zal zijn. Ook het vijf avonden feestvieren tijdens het carnavalsweekend kan in zijn huidige vorm niet doorgaan.'

Niet verantwoord

Het is niet mogelijk om wagens te bouwen onder de huidige covid-19 maatregelen, stelt het bestuur. Dat geldt ook voor de grote feestavonden. 'De gezondheid van ons allen staat op de eerste plaats.'

Carnaval in Kloosterburen. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Het bestuur is bezig om te kijken of er met de huidige beperkingen carnaval op een andere creatieve, gepaste en verantwoorde manier gevierd kan worden in Kronkeldörp, zoals Kloosterburen dan heet. Het bestuur staat open voor goede ideeën.

Net als Kerst en Pasen

'Carnaval is een feest dat altijd gevierd wordt. Net als Kerst en Pasen. Carnaval is niet een feest dat zomaar even geannuleerd wordt. Carnaval is een feest voor iedereen jong en oud, rijk of arm en zal ten allen tijde doorgang vinden. Alleen dit jaar op een andere manier dan wij gewend zijn', legt het bestuur uit.

Eerder besloot de carnavalsvereniging in Ter Apel ook al om de optocht niet door te laten gaan. Ook zal daar geen feesttent komen.

