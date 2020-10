FC Groningen versterkt zich met Alessio Da Cruz

Na het vertrek van Ajdin Hrustic was FC Groningen naarstig opzoek naar aanvallende versterking. Met de blessures van Arjen Robben en Gabriel Gudmundsson heeft trainer Danny Buijs aanvallend onvoldoende mogelijkheden. De keuze is dus gevallen op de in Almere geboren speler.

Op 10-jarige leeftijd werd Da Cruz opgenomen in de jeugdopleiding van Ajax, waarna hij bij FC Twente belandde. Via de Tukkers ging hij in 2017 naar het Italiaanse Novara, dat hem weer doorverkocht aan Parma.

Buitenlandse avonturen

De voormalig jeugdinternational werd afgelopen seizoen verhuurd aan het Italiaanse Ascoli en het Engelse Sheffield Wednesday. In Engeland kwam Da Cruz tot veertien wedstrijden in het Championship. Hij scoorde niet, maar was wel twee keer aangever.

In Italië kwam Da Cruz in drie seizoenen 53 keer uit in de Serie B. Daarin wist hij twaalf keer te scoren en was hij tevens twaalf keer de aangever. Voor Parma speelde hij slechts drie keer mee in de Serie A.

Da Cruz leek vrijdag nog op weg naar een akkoord met PEC Zwolle, maar kiest uiteindelijk voor een verblijf bij FC Groningen, dat hem zaterdag vermoedelijk zal presenteren.