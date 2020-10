Ouders klimmen in hekken om kind te zien sporten

Op sportpark Corpus den Hoorn zorgen de nieuwe regels er zaterdagochtend voor dat een paar fanatieke vaders in de hekken klimmen. Ze willen niks missen van de prestaties van hun kinderen. 'We leven hier toch elke week naar toe en als je dat dan moet missen is dat toch wel een dingetje. Als we zo toch iets kunnen zien is dat natuurlijk hartstikke mooi', zegt een van de vaders.

De man snapt dat de regels er zijn, maar wat hem betreft had het ook anders gekund. Als we nou met zijn allen de regels in acht nemen en dan met mondkapje op een behoorlijke afstand van elkaar nemen. Dan zouden we een wedstrijdje kunnen kijken. Dat kan denk ik wel een oplossing zijn.'

'Fijn dat de kinderen kunnen sporten'

Achter op het terrein speelt de jongste jeugd van GRC Groningen. Langs de kant staan plukjes ouders. De kinderen hebben zich thuis omgekleed en mogen geen gebruik maken van de kleedkamers. 'Maar dat gaat wel goed hoor', zegt de 6-jarige Roan. 'Maar papa moet soms wel even helpen met de sokken want die zitten heel erg strak', vult een teamgenoot aan.

Spelleider Jasper van Buiten staat op het veld en geeft enthousiast aanwijzingen aan de jongens. 'Ja het is wat het is met die nieuwe regels. We moeten er mee omgaan. Ik vind het in ieder geval fijn dat de kinderen kunnen sporten.'

Hoe de toekomst er uit gaat zien weet Van Buiten nog niet. 'We zullen met de ouders overleggen en dan misschien om en om naar uitwedstrijden gaan zodat toch iedereen kan kijken. De kinderen hebben straks eerst twee weken vrij en dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren.'

'Het is leuker met publiek'

Aan de andere kant van het terrein zijn de hockeyvelden van GHBS. Uitspelende teams worden opgevangen door een groepje vrijwilligers van de club. Een meisjesteam uit Leeuwarden komt met de sportkleding aan binnen lopen. Een speelster heeft een bitje al in haar mond en kan zo het veld op om te gaan spelen. 'We vinden het wel jammer dat er zo weinig ouders mee zijn. Het is leuker met publiek', zegt het meisje moeilijk verstaanbaar.

Bestuurslid Pauline Cornelisse is vanochtend al vroeg op het sportpark om extra tenten neer te zetten. 'Daar kunnen de teams hun wedstrijdbespreking houden als het slecht weer is. Er wordt regen verwacht vandaag. Maar ook echt alleen de teams. Publiek is zoveel mogelijk opgeroepen om een paraplu mee te nemen.'

Het sportpark is naast de sportende teams vrijwel leeg. 'Bij de jongste jeugd gaat er normaal gesproken minimaal één ouder mee. Vandaag niet. Ze moeten verzamelen op de parkeerplaats en dan mogen ze met de coach het park op.'

Professionele beveiliging

De teams moeten na de wedstrijd het park zo snel mogelijk weer verlaten. Op zondag wordt door de hockeyvereniging een professionele beveiliger ingehuurd om de nieuwe regels te handhaven. 'We zijn een grote club met meer dan 1600 leden en op een dag dat ook het eerste speelt, gebeurt er best veel op het park. Het is voor onze vrijwilligers dan lastig om op alles toe te zien. Bovendien, vreemde ogen dwingen', zegt voorzitter Rob Wolters van GHBS.

