Mag ik nog wel tanken of boodschappen doen in Duitsland?

Winkelend publiek, voor coronatijd, in het vernieuwde EmsPark in Leer (Foto: De Vries Media)

Groningen wordt vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen door Duitsland gezien als risicogebied. Maar wat betekent dat voor ons? Kunnen we nog wel tanken of boodschappen doen over de grens?

'Het is niet toegestaan om zonder het bewijs van een negatieve coronatest die niet ouder is dan 48 uur de grens over te gaan voor bijvoorbeeld boodschappen', meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar wat als je zonder zo'n bewijs van een recente negatieve coronatest de grens overgaat?

'Dan zijn de consequenties voor de reiziger. Het kan zijn dat ze er bij de grens naar vragen. Kun je het bewijs niet tonen, dan moet je daar twee weken in quarantaine of tot het moment dat je de negatieve uitslag wel kunt tonen.'

Testen kan in Duitsland. Sommige deelstaten eisen een tweede test binnen een aantal dagen na de eerste.

Hoe gaat het in de praktijk?

Bovenstaande is de theorie. Hoe en waar in de praktijk wordt gehandhaafd, is nog onduidelijk. Bovenstaande maatregelen zijn mogelijk, maar het kan ook zomaar zijn dat Nederlanders bij aangekondigde controles bij de grens simpelweg worden teruggestuurd.

Er zijn uitzonderingen op de verplichting. Reis je via Duitsland naar bijvoorbeeld Oostenrijk, dan kun je reizen zonder verklaring. Met als kanttekening dat je niet mag overnachten in Duitsland. Ook als je in Nederland woont en in Duitsland werkt, kom je in aanmerking voor een uitzonderingspositie. 'Als dat zo is, dan raden we aan om contact op te nemen met de deelstaat waar mensen heen reizen.'

Duitse toeristen in Groningen

Andersom gelden vergelijkbare regels. Duitsers die in Nederland komen voor bijvoorbeeld een dagje Winschoten begeven zich op risicogebied. Bij de terugreis moeten ook zij aantonen negatief getest te zijn tot 48 uur voor terugkeer naar Duitsland. 'Zij kunnen dus ook niet voor boodschappen even naar Groningen gaan.'

De actuele reisvoorwaarden per deelstaat vind je HIER. Een overzicht van reisadviezen per land staat op de website 'Nederland wereldwijd'.

Lees ook:

- Groningen is voor Duitsers nu risicogebied

- Ons coronablog