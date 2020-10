Alessio da Cruz snapt dat transfer voor buitenstaander rare actie lijkt

Alles wees erop dat Alessio da Cruz zaterdag voor PEC Zwolle zou tekenen. De 23-jarige creatieve aanvaller werd al gekeurd door de Blauwvingers en overnachtte zelfs in het stadion, in afwachting van een definitieve overeenkomst. Bij PEC waren ze er dan ook van overtuigd dat, als de laatste plooien gladgestreken zouden worden, ze de overgang van Da Cruz wereldkundig konden maken.

Rare actie

Zover kwam het niet, want FC Groningen maakte vandaag de overgang van Da Cruz naar Groningen bekend. De club heeft tevens een optie tot koop bedongen, die in de zomer gelicht kan worden.

Er lag gewoon nog geen akkoord met PEC en met Groningen wel. Nu ben ik hier en ik ben blij om hier te zijn Alessio da Cruz

‘Ik snap dat het voor een buitenstaander een rare actie lijkt’, vertelt Alessio da Cruz zelf over de situatie. ‘Maar er lag gewoon nog geen akkoord met PEC en met Groningen wel. Nu ben ik hier en ik ben blij om hier te zijn.’

Al een jaar contact

‘Er is al ongeveer een jaar contact tussen mij en Mark-Jan Fledderus’, vervolgt Da Cruz. De aanvaller was deze zomer zelfs al een keer op sportcomplex Corpus Den Hoorn, om naar een inmiddels befaamde PowerPoint presentatie van Fledderus te kijken. Na een tweede gesprek in Milaan, vertrok de technisch directeur van Parma naar Genoa, waardoor de kaarten ineens anders lagen en er niks meer mogelijk was. Tot afgelopen week.

We kregen een seintje dat er nu wellicht wel iets mogelijk was, waarop we contact hebben gezocht met Parma Mark-Jan Fledderus

‘We kregen een seintje dat er nu wellicht wel iets mogelijk was, waarop we contact hebben gezocht met Parma en gevraagd of er een akkoord was met een andere club’, zegt Fledderus over de totstandkoming van de deal. ‘Er werd aangegeven dat ze inderdaad in gesprek waren met een andere club (PEC Zwolle red.), maar dat er nog geen akkoord was. Toen hebben wij geschakeld en zijn we snel met Parma tot een overeenkomst gekomen.'

Geen akkoord is niks

'In deze wereld is het zo dat als je nog geen akkoord hebt, dat je dan ook niks hebt', weet Fledderus. 'Daarnaast denk ik dat het een voordeel was dat ik al twee keer met hem gesproken had. Wij zijn dan ook heel blij dat het gelukt is om Alessio naar Groningen te halen.’

De voormalig jeugdinternational werd afgelopen seizoen verhuurd aan het Italiaanse Ascoli en het Engelse Sheffield Wednesday. In Engeland kwam Da Cruz tot veertien wedstrijden in het Championship. Hij scoorde niet, maar was wel twee keer aangever.

Beetje een teleurstelling

‘Mijn carrière heeft zich nog niet zo uitgepakt zoals iedereen gehoopt had. Daar ben eerlijk in en dat is ook wel een klein beetje een teleurstelling, maar ik praat niet graag achteraf. Nu ben ik hier bij een fantastische club. Groningen heeft een top aanhang, ze doen altijd mee in de eredivisie en willen altijd het linker rijtje halen. Ik speel graag achter de spits of aan de linkerkant en ik hoop met individuele acties en goals bij te dragen aan het succes van FC Groningen.’

Alessio is een multifunctionele speler, waar we echt behoefte aan hadden Mark-Jan Fledderus

‘Alessio is een multifunctionele speler, waar we echt behoefte aan hadden, zegt Fledderus. ‘Met zijn komst hebben we voorin extra opties. Het is een speler met snelheid, creativiteit en een goede één op één actie. Als hij gaat laten zien waarvan ik denk dat hij het gaat laten zien, dan denk ik dat het een jongen gaat worden waarvoor je naar het stadion komt.’

Nog niet speelgerechtigd

Da Cruz is komende zondag nog niet speelgerechtigd, maar hoopt tegen FC Utecht zijn eerste minuten in de Euroborg te maken.

FC Groningen hoopt nog niet uit gewinkeld te zijn. De Trots van het Noorden is nog steeds nadrukkelijk geïnteresseerd in Sparta aanvaller Abdou Harroui, die graag de overstap naar Groningen wil maken. De transfermarkt sluit komende dinsdag om middernacht.

