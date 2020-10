Donar opent competitie met monsterzege tegen Almere

In de aanloop naar dit duel werden de kansen van de bezoekers al niet hoog ingeschat. Almere kreeg pas in september een licentie om mee te doen op het hoogste niveau. Deze vrees werd bewaarheid want de gasten maakten zaterdag geen schijn van kans in Groningen.

Trainingspartij

Hierdoor werd deze confrontatie voor lege tribunes een veredelde trainingswedstrijd voor Donar. Na tien minuten basketbal was het 35-16, bij rust was het verschil al opgelopen tot 29 punten verschil in het voordeel van de thuisploeg: 61-32.

Mooie acties

Na de pauze ging de ploeg van coach Ivan Rudez onverdroten verder met scoren. Almere deed wat het kon, maar slaagde er niet in om de Groningers ook maar een moment echt bij te benen. De Groningers kregen alle tijd om verschillende spelers in actie te laten komen. Met onder andere mooie passes en scores werd het puntentotaal steeds verder opgevoerd.

Barrière

Na dertig minuten basketbal was het 102-45. Jongeling Kjeld Zuidema mocht de barrière van de honderd punten slechten en deed dat met een driepunter. In het laatste kwart geloofde de thuisploeg het wel.

Woensdag tegen Apollo

Topscorer aan de kant van de thuisploeg was Willem Brandwijk met 27 punten. Aanstaande woensdag 7 oktober komt Donar alweer in actie. Dan is de tegenstander in Martiniplaza Apollo Amsterdam. Tip-off is om 20.30 uur.