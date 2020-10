Zuidema: 'Echt heel speciaal dat ik mijn debuut heb gemaakt'

Kjeld Zuidema maakte zijn debuut namens Donar in de met 124-64 gewonnen wedstrijd tegen Almere Sailors. Hij stond zelfs in de basisopstelling.

'Dit is echt heel speciaal,' aldus het 19-jarige talent. 'Dat ik mijn debuut mag maken in de eredivisie en dan ook nog in de starting-five. Ik was best wel nerveus, maar de jongens zeiden dat ik ervan moest genieten. Dat heb ik gedaan.' Zuidema doorbrak namens Donar aan het einde van het derde kwart de honderd punten-barrière met een driepunter.

Zenuwen kwijt

Toch duurde het wel even voordat de spanning weg was. 'Ik denk aan het begin van de tweede helft. Toen was ik de zenuwen kwijt en kon ik echt mijn ding doen. Het kan nooit perfect zijn, ik blijft altijd kritisch op verbeteringen maar ik denk dat ik het vandaag naar behoren heb gedaan,' aldus Zuidema. Hij was uiteindelijk goed voor zeven punten.

Proces

Donar-coach Ivan Rudez miste de fans en het geluid dat ze produceren, maar vond dat zijn team het goed had opgepakt. 'We zitten in een proces en het kan altijd beter. Ik vind het mooi om te zien dat mijn spelers niet zelfzuchtig zijn en anderen de scores gunnen.'

Ervaring

Rudez zag dat debutant Kjeld Zuidema zenuwachtig begon, maar zich snel herstelde. 'Het was een groot moment voor hem, om zijn naam op het scorebord te zien. Ik zie in hem iemand die hard werkt, dat doet hij elke dag op de training. Hij weet wat wij van hem verwachten. Uiteindelijk telt de ervaring die hij nu aan het opdoen is.'