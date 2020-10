Warming-up: FC Groningen - Ajax

Vorig seizoen won FC Groningen in een kolkende Euroborg met 2-1 van Ajax. Het contrast zal vanmiddag groot zijn. Mocht FC Groningen scoren, dan vallen de mensen niet van vreugde over elkaar heen, gaat er geen lading bier de lucht in en zal er geen vreugde-uitbarsting van de supporters te horen zijn. De wedstrijd wordt, zoals bekend, zonder publiek gespeeld.

Trainer Danny Buijs weet wat de supporters met zijn team kunnen doen. ‘Ze kunnen ons boven onszelf laten uitstijgen.’ Vanmiddag moet het dus op eigen kracht.

De vorm: FC Groningen

De ploeg van Buijs ging vorige week pijnlijk ten onder tegen het FC Twente van Ron Jans. Achterin leek het af en toe wel pupillenvoetbal, aangezien Groingen de ene na de andere kans cadeau gaf in de eerste helft.

Na rust, toen de Groningers al tegen een 2-0 achterstand aankeken begon het beter te lopen. Ahmed El Messaoudi bracht Buijs en de zijnen terug in de wedstrijd, maar in de slotfase werd het alsnog 3-1 voor Twente. Door die tweede nederlaag van het seizoen heeft FC Groningen slechts drie punten verzameld in de eerste drie wedstrijden.

De vorm: Ajax

In alle wedstrijden die Ajax dit seizoen speelde, trok de scheidsrechter van dienst een rode kaart. Twee keer waren de Amsterdammers de pineut en één keer de tegenstander. Ondanks dat won Ajax tot nu toe alle wedstrijden en heeft na drie duels nog altijd de maximale score behaald.

In de zomer haalde de ploeg van Erik ten Hag onder anderen de Braziliaanse aanvaller Antony en Mohammed Kudus. Vooral eerstgenoemde maakt tot nu toe indruk. Het is vanmiddag tevens een weerzien met Dusan Tadic en Daley Blind. Beide spelers kwamen eerder voor FC Groningen uit.

Waar moeten we op letten?

Vrijdag ging het er fel aan toe tijdens de training van FC Groningen. Danny Buijs verhief, zo als wel vaker, geregeld zijn stem om zijn speler scherp te krijgen. De trainer van FC Groningen weet dat zijn hele team in topvorm moet zijn om tegen de landskampioen kans op een goed resultaat te hebben. Als één speler niet doordekt of in een gat duikt kan Ajax dodelijk zijn.

Groningen wil met lef voor de dag komen en gaat als het kan proberen druk te zetten. Lukt het FC Groningen bijvoorbeeld om meer kansen te creëren dan in eerdere wedstrijden het geval was? En weten de mannen van Buijs dit dan om te zetten in goals? Dat is nog steeds het zwakke punt van FC Groningen.

Het is ook nog steeds niet helemaal duidelijk hoe de posities voorin worden ingevuld. Het zou zomaar kunnen zijn dat Remco Balk zijn basisdebuut gaat maken, nadat hij vorige week indruk maakte tijdens zijn invalbeurt tegen Twente.

Historie

FC Groningen en Ajax speelden 41 keer eerder tegen elkaar in Groningen. Acht keer won de Trots van het Noorden, zeven keer werd het gelijk en 26 keer gingen de Amsterdammers er met de volle buit vandoor.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen - Ajax begint om 12.15 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 11.30 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Jan Veenhof is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Gabriel Gudmundsson, Arjen Robben en Sam Schreck zijn geblesseerd. Aanwinst Alessio da Cruz is nog niet speelgerechtigd.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Leal, Van Hintum, Itakura, Dankerlui, Matusiwa, van Kaam, Lundqvist, Balk, Larsen en El Messaoudi.