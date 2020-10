Deel toekomstige huurders in De Tirrel vrezen hoge huurprijs

Het gebouw De Tirrel biedt straks onderdak aan twee scholen, een verzorgingstehuis en een sporthal. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes van in totaal 2200 vierkante meter. Die zijn onder meer bedoeld voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, ontmoeting-, praktijk-, kantoor- en vergaderruimte.

Verhuur

Eén van de tegenvallers voor de gemeente is dat de bouw van deze gemeenschappelijke ruimtes voor hun rekening is gekomen en duurder is geworden. 2,6 miljoen euro is hiervoor nodig.

De gemeente hoopt een deel van het geld terug te verdienen door de ruimtes te verhuren. Het college heeft al een lijst met huurders met daarop drie kinderopvangorganisaties. Maar willen die zich nog wel gaan vestigen in De Tirrel?

Ik moet meer huur betalen. Te veel Anneke Carmio - Directeur van Calimero Kinderopvang

Twijfels

‘De huurprijs van De Tirrel was al stevig. Nu met deze tegenvallende berichten zijn we heel benieuwd naar de definitieve huurprijs. Er komen vast nog extra kosten bij voor de bouw’, zegt Anneke Carmio van Calimero Kinderopvang. Zij is één van de mogelijke toekomstige huurders en heeft nu een plek in het gebouw van het Terra College aan de Onderdendamsterweg.

‘Aan het initiatief twijfelen we niet. Zoveel mogelijk kindvoorzieningen onder één dak en samen met ouderen. Dat vinden wij ook mooi. Maar is het plan inmiddels niet te ambitieus en te duur voor een dorp ?’

Ook een aantal politieke partijen in de gemeenteraad heeft eerder zorgen geuit over de gemeenschappelijke ruimtes. Die vrezen straks met lege ruimtes opgescheept te zitten.

Huurprijs

De gemeente laat in een memo aan de raad weten dat de huurprijs niet omhoog gaat vanwege de tegenvaller van vele miljoenen.

Het college schrijft dat de jaarlijkse huurprijs 128,50 euro (inclusief btw) per vierkante meter zal zijn in 2023. Voor servicekosten betaalt een gebruiker een voorschot van 35 euro per vierkante meter. Op basis van de werkelijk gemaakte kosten worden deze servicekosten uiteindelijk doorgerekend.

Moeite met hogere kosten

Dat is aan de forse kant, vinden ze bij Calimero Kinderopvang. ‘Dat zou betekenen dat ik veel meer moet betalen dan dat ik nu doe. Het is voor geen enkel bedrijf in deze regio aantrekkelijk om te huren in De Tirrel’, zegt Carmio.

Wij hebben nog nergens een handtekening onder gezet Giena van der Veen - Directeur van kinderopvang Het Hogeland

Ook kinderopvang Het Hogeland was voornemens om ruimte te huren in De Tirrel maar twijfelt. ‘We staan er wiebelig in. De vierkante meters in het pand worden verschrikkelijk duur. Daar worstelen we wel mee, want de prijzen die we voorbij zien komen zijn westers’, zegt Giena van der Veen, directeur kinderopvang Het Hogeland. Ze zit nu in het oude gebouw van verpleeghuis De Twaalf Hoven.

‘We gaan straks drie keer meer betalen. Dat is geld dat we liever op een andere manier besteden’, zegt Van der Veen.

Bouwtekening van de Tirrel (Foto: De Tirrel)

Kinderopvang Het Hogeland is ook niet tegen de bouw en vindt het doel om zoveel mogelijk kindorganisaties bij elkaar te plaatsen goed. ‘De gedachte is heel mooi. Dat wordt wel stevige concurrentie omdat alle kinderopvangorganisaties straks op één plek zitten. Dat vinden we wel jammer, maar het is mooi dat we samen kunnen gaan werken.’

Zijn de ruimtes wel te verhuren?

Raadspartijen vragen zich ook af of na oplevering van het gebouw de ruimtes daadwerkelijk verhuurd zullen worden. Het college verwacht dit wel en laat weten dat er al afspraken zijn gemaakt met huurders.

‘Met de potentiële huurders is overeenstemming. Dit is bevestigd in voorovereenkomsten’, schrijft het college aan de raad. Maar pas als er definitief goedkeuring voor de bouw van de Tirrel is, worden er definitieve contracten gemaakt.

Overeenkomsten

Met de huurders is gesproken over de huurprijzen, zegt het college: ‘Ja, met de potentiële huurders is overeenstemming.'

‘Dat is niet waar. Nergens staat een handtekening onder. We maken ons zorgen over de kosten en zijn nog steeds aan het verkennen. Het moet voor iedereen betaalbaar blijven’, zegt Van der Veen.

Ook Calimero Kinderopvang is onbekend me de overeenstemming waar het college over rept. ‘Wij weten nog niet wat we moeten betalen. Dus dat eerst maar eens horen voordat we iets ondertekenen.'

Wij zijn neutraal en afwachtend. Lenie van der Werf, Kids2b

Kinderopvang Kids2b heeft een indicatie van de huurprijs gekregen. ‘Maar die is nog van ongeveer vier maanden geleden. We weten niet wat de huidige prijzen zijn’, zegt directeur/bestuurder Lenie van der Werf. Zij hebben ook nog geen besluit genomen over deelname aan De Tirrel. ‘We wachten de definitieve huurprijs af. Dan nemen we een definitief besluit. We staan er nu neutraal en afwachtend in.’

Ook Kids2B heeft nog geen definitieve overeenkomst gesloten. ‘Wij beschikken over een mooie locatie in de Blauwe Schuit in Winsum. We moeten goed kijken naar onze huisvestingslasten en kijken wat voor ons het gunstigste is.’

We hebben zeker ruimtes nodig in het gemeenschappelijke deel Jannie Nijlunsting - Bestuurder van zorginstelling De Hoven

Andere huurders

De andere huurders zijn volgens de gemeente: Verloskundige Aine, Kapper De Hoven, Lentis, Cosis en zorginstelling De Hoven.

De Hoven betaalt mee aan een groot deel van het gebouw, dat in totaal 34 miljoen euro kost. De zorginstelling wil een verzorgingstehuis realiseren in de Tirrel. Het gebouw De Twaalf Hoven is namelijk 'dringend' aan vervanging toe.

Bij de start van het proces zou De Hoven ook de kosten voor de bouw van de gemeenschappelijke ruimtes op zich nemen. Later bleek dit voor de zorginstelling niet meer mogelijk.

Illustratie van het nieuwe gebouw de Tirrel. (Foto: de Tirrel)

‘Wij worden in het aardbevingsgebied geconfronteerd met zeer forse investeringen in aardbevingsbestendig gebouwen’, laat Jannie Nijlunsing namens zorginstelling De Hoven weten. ‘Ook hebben we te maken met investeringsprojecten in het kader van het Groninger Zorgakkoord. De exploitatie is niet het probleem voor ons, maar wel de optelsom van deze investeringen. De investeringsruimte van De Hoven is meer dan benut.’

Wel huren

De Hoven laat weten ruimtes te willen huren. ‘We hebben zeker ruimtes nodig in het gemeenschappelijke deel’, aldus Nijlunsing.

Als de instelling de gemeenschappelijke ruimtes zelf had laten bouwen waren ze goedkoper uit. ‘Het klopt dat op termijn voor De Hoven de huur duurder uitpakt. De huur kan uit de exploitatie door De Hoven gedragen worden.’

Knoop doorhakken

De gemeenteraad van Het Hogeland besluit woensdag of er extra miljoenen naar de bouw van De Tirrel gaan. Dan wordt ook besloten of de bouw doorgaat.

