Verslaafd aan Lego: 'Met 600.000 onderdelen zijn de mogelijkheden onbeperkt'

De familie Hoexum raakte aan de praat met een legofanaat en zij namen de fascinatie voor de gekleurde blokjes en de andere items van Lego over. Zo'n 600.000 losse onderdelen van het speelgoed hebben ze inmiddels.

Ronald en Eline Hoexum verzamelen Lego maar verkopen ook nieuwe sets en losse onderdelen. Die gaan de hele wereld over.

'We hebben een keer een vier gele schaniertjes verkocht aan iemand in Zuid-Korea. Dat onderdeeltje was moeilijk te krijgen en daar hadden die mensen belang bij', vertelt Ronald.

Een kijkje in de LEGO-stad van de familie Hoexum (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Na het verzenden was hij nieuwsgierig waarvoor de Zuid-Koreaan de onderdelen gebruikte. Hij benaderde de koper. 'Ik kreeg foto's opgestuurd van een hele grote energiefabriek daar ergens in Zuid Korea. Op een tweede foto zag ik een grote fabriekshal. Op de vloer was een man bezig met Lego. Dat was de directeur die de fabriek nabouwde. Fantastisch toch?!'

Hoexum verkoopt vaker onderdelen aan mensen. 'Soms komen mensen hier omdat ze een onderdeel missen en hun eigen set weer compleet willen maken. Vaak kan ik dan wel helpen', legt Ronald uit.

De familie Hoexum woonde eerst in Niezijl. Een paar jaren geleden besloten ze te verhuizen naar een plek met meer ruimte. Al het Lego konden ze namelijk niet meer kwijt. Nu wonen ze in Drogeham en hebben ze bij het huis een grote hal waarin ze hun Lego exposeren. Daar hebben ze twee grote steden gebouwd.

Ronald Hoexum is actief in de wegenbouw. Hij heeft zichzelf ook in LEGO nagemaakt. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Voor Ronald is het een hele fijne ontspanning om met Lego bezig te zijn. 'Ik ben werkzaam in de wegenbouw. Dat is een drukke baan en er is niks leukers dan je thuis even bezig te houden met het bouwen van iets.'

De hele familie houdt zich bezig met Lego. 'Mijn dochters, die nu volwassen zijn, helpen ook mee met bouwen', legt Ronald uit. En het is nooit af, stelt hij. 'Je kan altijd weer wat veranderen of bijbouwen. De mogelijkheden zijn onbeperkt.'

