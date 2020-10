FC Groningen stunt door goal van Balk met zege op Ajax

De thuisploeg was in de eerste helft al redelijk makkelijk overeind gebleven en scoorde vlak na rust het beslissende doelpunt. Strand Larsen haalde vanaf de rand van het zestienmetergebied uit. Ajax-doelman Onana bracht redding, maar moest een rebound prijsgeven die door de 19-jarige Balk in het doel werd geschoten. In de slotfase kwam FC Groningen goed weg nadat de Amsterdammers via Tadic en Huntelaar in één aanval twee keer de lat wisten te raken.

Strijdend FC Groningen

FC Groningen bleef de hele wedstrijd strijdend overeind. Ajax speelde erg matig en raakte naarmate het duel vorderde steeds geirriteerder. Ten Hag probeerde het met verschillende wissels, maar de Amsterdammers slaagden er niet in om de thuisploeg structureel te ontregelen.

Op de been

Ook in de tweede helft bleef de thuisploeg relatief eenvoudig op de been. Er waren geen grote kansen, Ajax had meer balbezit maar verzuimde om veel tempo in de wedstrijd te brengen. In de slotfase raakte Ajax twee keer de lat en kroop FC Groningen door het oog van de naald.

Zevende

FC Groningen klimt door deze zege voorlopig naar de zevende plaats in de eredivisie met zes punten uit vier duels. Volgend weekend is er interlandvoetbal. Het eerstvolgende duel voor de groen-witten is de krachtmeting met FC Utrecht op zondag 17 oktober. Aanvang in het eigen stadion is dan 16.45 uur.