Groningse in Duitsland: 'Ik kan mijn familie niet zien'

De 44-jarige Sondag woont tegenwoordig in het Duitse Papenburg. Haar moeder woont in Wildervank. Haar twee zussen in Veendam. 'Ik vind het heel jammer dat ik ze nu niet kan bezoeken. Mijn zusje was op 2 oktober jarig en toen kon ik niet langskomen omdat ik moest werken. Ik weet niet wanneer ik haar nu weer ga zien', zegt Sondag.

Sondag heeft wel contact met haar familie via WhatsApp en telefoon, maar dat vindt ze toch niet hetzelfde. 'Mijn moeder wordt er ook niet jonger op en dan is het toch wel vervelend dat je niet zo even kan langsgaan', zegt Sondag

Het is maar drie kwartier rijden naar Veendam, maar het voelt nu toch wel ver weg Nicole Sondag

Niet-essentiële reizen verboden

Voor iemand uit Duitsland zijn door de nieuwe maatregelen niet-essentiële reizen naar 'rode' provincies zoals Groningen verboden. Duitsers die toch in het gebied zijn geweest moeten bij terugkomst verplicht een coronatest doen. Het verschilt per deelstaat of mensen vervolgens ook in quarantaine moeten.

In het geval van Nedersaksen, waar Sondag woont, is dit wel het geval. Een quarantaine van veertien dagen tenzij via een test wordt aangetoond dat er geen sprake van een besmetting is.

Reizen naar werk in Hoogezand kan wel

Sondag werkt twee dagen in de week in Hoogezand. Afgelopen vrijdag reed ze nog heen en weer. De controle was toen nog niet heel streng. 'Er stond toen wel zo'n douaneauto, maar die stond daar ook maar en deed verder niks.'

Inmiddels heeft Sondag de situatie besproken met haar werkgever en verwacht ze dat het reizen naar haar werk geen probleem is. 'Ik heb een verklaring van mijn werk dat ik de grens over mag en kan. Als het nodig is dan zal ik die moeten voorleggen.'

