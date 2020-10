Gudde over leeg stadion: 'Ik heb het gevoel dat niemand wil luisteren'

'Het is stil, het bruist niet, het is leeg.' Algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen kan maar moeilijk snappen dat zijn cluppie zondag tegen Ajax zonder publiek speelt. 'De rechtlijnigheid is niet te vinden.'

'Ik heb er eigenlijk geen begrip voor', zegt Gudde een uur voor de aftrap voor een leeg stadion. 'Ik heb wel heel veel begrip voor het feit dat er maatregelen genomen moeten worden, omdat het aantal besmettingen oploopt. Wij mogen nu niet voetballen met publiek vanwege reisbeperking, maar andere instanties blijven wel open.'

Wel naar cabaret, niet naar Donar

In deze stad mag je in Martiniplaza wel naar het cabaret, maar je mag niet naar Donar kijken. Leg mij dat maar eens uit. Doe alles dicht of ga ernaar kijken. We spelen voor ons een van de grootste wedstrijden van het jaar, maar er is niemand bij', verzucht hij.

Gudde geeft toe dat hij geïrriteerd raakt door de situatie. Vooral het gebrek aan oog voor het verschil tussen binnen- en buitenactiviteiten frustreert hem. 'Crisislab heeft met Mojo 500 wetenschappelijke publicaties verzameld waarin aangetoond wordt dat de kans op besmetting in de buitenlucht nihil is. Ik heb het gevoel dat niemand daar naar wil luisteren en dat ze voor het eerst een beslissing hebben genomen die, vind ik, niet te volgen is.'

Zorgen

'Het wordt met de dag erger, omdat ik ook zie wat wij als organisatie moeten doen om dit te faciliteren. We maken ons zorgen over de lange termijn. Over de binding met supporters, de binding met sponsors. Die zijn we niet meteen kwijt, maar als je negen maanden niet normaal naar voetbal kunt, dan gaat dat wel wat betekenen voor onze branche.'