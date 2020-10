Balk: 'Een goaltje meepikken is altijd lekker'

'Ik reageerde goed op die rebound', aldus de matchwinner. 'Een heerlijk gevoel natuurlijk. Ik voelde vandaag wel wat spanning, maar op het moment dat het fluitje gaat valt dat van mij af. Dit is wel een droom die uitkomt. Natuurlijk was het nog mooier geweest als er fans bij waren geweest, maar hier moeten we het mee doen.'

Centrale verdediger Bart van Hintum was blij met de overwinning. 'Onze trainer had ons in de aanloop naar dit duel de nodige aanwijzingen gegeven. Daar zijn we goed mee omgegaan. Dit wil je met het publiek vieren, maar dat kan helaas niet. Nu gaan we de interlandbreak in ieder geval in met een goed gevoel.'

Trainer Danny Buijs was uiteraard zeer blij met de overwinning van zijn ploeg, maar het kwam bij hem extra hard aan dat er geen publiek aanwezig mocht zijn. 'Ik vind het eerlijk gezegd helemaal niets zo in een leeg stadion. Helemaal omdat ik de achterliggende motivatie niet goed begrijp.'

Wessel Dammers herstelde zich van een mindere beurt tegen FC Twente. 'Het was vandaag een wedstrijd van strijd en passie. Aan één moment hadden we genoeg. Ik was geconcentreerd op het veld, daardoor viel het me minder op dat er geen publiek was. De euforie over de zege ontbrak hierdoor wel.'