Liebrecht kreeg hartstilstand: 'Ik had maar één wens'

Het was half zes 's ochtends toen Liebrecht vorig jaar in november een hartstilstand kreeg. Hij overleefde het infarct. Volgens artsen van het UMCG is Liebrecht dood geweest. Nu een jaar later is hij dankbaar voor zijn leven en aanwezig op de bruiloft van zijn zoon.

Liebrecht heeft niks van zijn hartstilstand meegekregen. Het gebeurde in zijn slaap. 'Ik werd wakker om dat hij heel raar lag adem te halen,' vertelt Monique, de vrouw van Liebrecht. 'Ik probeerde hem wakker te maken maar dat lukte niet.'

'Hij stopte met ademen'

Met 112 aan de lijn kreeg Monique aanwijzingen om haar man te reanimeren. 'Samen met mijn dochter heb ik Liebrecht op de grond gelegd. Hij stopte met ademen. Het was een hele bizarre situatie.'

Liebrecht vertelt dat zijn leven voor de hartstilstand anders was dan daarna. 'Ik sta nu op een andere manier in het leven, dankbaarder', vertelt hij. 'Ik kijk er eigenlijk nooit op terug', vertelt zijn vrouw Monique. 'Het is gelukkig goed afgelopen.'

Thomas en Eva

Toen Liebrecht in het ziekenhuis lag, kreeg hij veel bezoek van zijn zoon Thomas en zijn schoondochter Eva. 'Ik had maar één wens: Thomas en Eva stralend zien trouwen.'

Liebrecht is opgekrabbeld en levenslustig als voorheen. Maar door het coronavirus viel de bruiloft van Thomas en Eva bijna in duigen.

Het huwelijk

De bruiloft is erg belangrijk voor Liebrecht omdat hij zich besefte dat als hij dood was gegaan Thomas geen vader had gehad op zijn bruiloft. 'Die lege plek kun je niet opvullen.'

Maandag gaan Thomas en Eva voor de wet trouwen in Delfzijl. Vrijdag is het feest gepland.



Expeditie Grunnen 1,5 meter ging langs bij Liebrecht en z'n vrouw Monique. Dat en meer is te zien op TV Noord op zondag om 18:00 uur.