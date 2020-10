De Lindenborg in Leek heeft al een week mondkapjes: hoe gaat het nu?

'Het gaat best wel goed', zegt leerling Alejandra. 'Het is wel heel warm in de gangen, maar ik ben blij dat de mondkapjesplicht hier gekomen is.'

Het is handig om een plastic zakje mee te nemen waar het mondkapje in kan als je hem niet op hebt Alejandra, leerling van de Lindenborg in Leek

'Ik ben er nu aan gewend geraakt'

'In het begin hoorde ik van veel leerlingen dat ze het helemaal niet fijn vonden. Ik vond dat zelf ook niet. Maar ik ben er nu aan gewend geraakt en de meeste leerlingen volgens mij ook wel. Het is wel even wennen als je de klas uit gaat, van 'oh, mondkapje op', maar het gaat wel beter nu.'

Alejandra raadt iedereen aan hem sowieso mee te nemen, 'want anders gaat het niet goed. En koop er eentje die goed past. Anders is hij te groot of te klein en dat is niet handig. En neem een plastic zakje mee waar hij in kan als je hem niet op hebt'.

'Je hebt er niet heel veel last van of zo'

Medeleerling Wendy vindt de mondkapjes 'wel oké. Het is alleen in de gangen dus het is wel te doen', zegt ze.

Wendy vindt dat iedereen gewoon een mondkapje moet dragen. 'Het is een kleine moeite en het is voor de veiligheid. Je hebt er niet heel veel last van of zo.'

Je weet niet altijd of mensen in een risicogroep zitten, dus ik zou het gewoon doen. Sanne, leerling van de Lindenborg in Leek

'In de gangen was het niet te houden de afgelopen tijd'

Leerling Sanne vindt de mondkapjes op school goed bevallen. 'In de gangen was het niet te houden de afgelopen tijd. Dan kun je geen afstand houden, maar nu heeft iedereen mondkapjes op.'

'Je doet het voor de veiligheid en voor iedereen om je heen. En je weet ook niet altijd of mensen in een risicogroep zitten, dus ik zou het gewoon doen.'

Het geeft wel een gevoel van veiligheid, ook al is dat feitelijk misschien niet zo Docent Jeroen Wilts van de Lindenborg

'Verschrikkelijk om er mee te lopen'

Docent economie en coördinator havo Jeroen Wilts bevalt het mondkapje minder goed. 'Het is verschrikkelijk om er mee te lopen. Maar we zien wel dat leerlingen zich er aan houden. En het geeft ook wel een gevoel van veiligheid, ook al is dat feitelijk misschien niet zo. Maar je bent je ervan bewust dat je in een bijzondere situatie zit en dat je dus ook zo met elkaar moet handelen.'

'Fijn dat mondkapjes in de klas niet op hoeven'

In de lessen mogen de mondkapjes weer af. 'Dat is een beetje dubbel natuurlijk', zegt Wilts. 'Ik vind het zelf fijn dat ik geen mondkapjes voor me zie als ik les aan het geven ben. Het is ook heel fijn dat ik hem zelf niet op hoef te hebben. Het praten wordt toch lastiger en mijn bril beslaat dan. Maar als er alsnog een verplichting komt, dan doen we dat natuurlijk.'

Spreek leerlingen erop aan als ze hem niet op hebben, maar ga zeker niet straffen Docent Jeroen Wilts van de Lindenborg

'Het is geen verplichting'

Wilts heeft nog wel een tip voor docenten van scholen waar de mondkapjes vandaag voor het eerst op gaan. 'Spreek leerlingen erop aan als ze hem niet op hebben, maar ga zeker niet straffen. Je doet het met elkaar en het is geen verplichting, dus nablijven bijvoorbeeld is niet nodig. En als ik kijk hoe het hier de afgelopen week is gegaan, dan is dat hartstikke goed.'

Blijf met elkaar in gesprek Directeur Daisy Smit van de Lindenborg in Leek

'Verbaasd over de bereidheid om mee te werken'

Directeur Daisy Smit is 'heel tevreden' over de eerste week met mondkapjes. 'Ik ben echt verbaasd over de bereidheid om mee te werken', zegt ze enthousiast. 'Heel veel kinderen hebben hem al op voordat ze in de buurt zijn van de ingang. Een enkeling is het vergeten, maar dat kan gebeuren. Daarom hebben we mondkapjes bij de receptie.'

Leerlingen moeten de kapjes dus op in de gangen, maar mogen ze af doen in de les. Helpen de mondkapjes op die manier? 'Het is heel lastig om daar een uitspraak over te doen, want we weten het eigenlijk niet. Maar Nederland wordt steeds roder, dus het is helder dat er iets moet gebeuren. Afwachten is geen goede houding, dus zijn we hier proactief mee gestart.'

'Geef mensen een stem'

Met een week meer ervaring dan de meeste andere scholen weet Smit dat het belangrijk is om 'in gesprek te blijven' over de mondkapjes. 'Er zijn ook mensen die er anders tegenaan kijken, die het niet nodig vinden. Maar blijf dan met elkaar in gesprek.'

