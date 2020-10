Leerlingen over mondkapjes: van 'ik begrijp het' tot 'lijkt me vervelend'

'Het gaat om de gezondheid van heel Nederland, dus het is wel belangrijk. Maar ik vraag me af hoeveel nut het heeft.' Het lijkt een typerende opmerking van leerlingen van klas vwo 5 van het RSG Ter Apel. Vanaf maandag moeten ze mondkapjes dragen.

Afgelopen week kwam het advies er dan toch. Het kabinet wil dat leerlingen van middelbare scholen mondkapjes dragen in alle situaties waar geen afstand kan worden gehouden tot de leraren. Zittend in de klas mogen ze af.

Dat de mondkapjes er moeten komen, snappen de meeste leerlingen van de vwo-klas wel. 'Ik denk dat het goed is omdat je elkaar moet beschermen', zegt Maike. 'Het gaat om de gezondheid van heel Nederland eigenlijk', vult Dian haar aan.

Drukke aula

Maar de leerlingen vragen zich af hoeveel nut het mondkapje heeft, als ze niet overal moeten worden gedragen. 'Op sommige plekken moet je hem wel op en op andere niet. Dus hoeveel nut heeft het dan?', vraagt Maike zich hardop af. 'In de kantine zitten we op het drukste moment met wel duizend man en dan zijn de mondkapjes af omdat we moeten eten. Hoeveel nut heeft het dan?', zegt Dian.

Daar heeft de school wel wat op bedacht. Tijdens de pauzes lopen de surveillanten niet rond, maar zitten ze op een vaste plek. 'Dit is helaas wel het gevolg daarvan', zegt teamleider Daniël Venema, wijzend naar de rotzooi in de aula. 'Maar ach, daar vinden we wel wat op.'

Internationale klassen

Op het RSG Ter Apel zitten 900 leerlingen en werken zo'n 150 personeelsleden. Niemand van hen is besmet geraakt. 'Daar hebben we echt geluk mee gehad', zegt Venema.

Maar in de omgeving zijn recent wel besmettingen gevonden, dus is schoolleiding extra scherp. In de internationale klassen van de school geldt inmiddels een mondkapjesplicht. Daar hebben asielzoekers uit het nabijgelegen azc les. 'Daar is de doorstroom zo groot en is afstand houden ook moeilijk', legt Venema uit.

De leraren en leerlingen van het RSG Ter Apel hebben geluk: ze zitten in een splinternieuw gebouw en de ventilatie is er in orde. In de oude delen van de school is dat helaas niet zo. 'Daar staat de verwarming aan en zijn de ramen open', zegt Venema. 'En in dat gedeelte is het ook heel smal, daar heeft een streep in de gang ook geen zin.'

Het laat zien hoe lastig het is voor scholen om goede maatregelen te bedenken en te handhaven. De praktijk blijkt soms weerbarstig.

'Alleen als het moet doe ik hem op'

Dat geldt ook voor de mondkapjes. 'Mijn bril beslaat', zegt Bas. 'Dus dan zie ik niet goed en het ademhalen is ook moeilijk.' Ook Friso zit er niet op te wachten: 'Het is niet fijn want het zit in de weg.' Hij is dan ook van plan om alleen een mondkapje te dragen als het verplicht is. 'En wel voor docenten, als zij erom vragen.'

Precies daar ziet zijn klasgenoot Maike een probleem: 'Het hoeft niet per sé, dus ik vraag me af hoeveel mensen hem dan opdoen.'

Aardrijkskundedocent Corina van der Heide is in elk geval tevreden, want alle beetjes helpen. 'Ik vind het wel een logische maatregel na alles wat er is gebeurd. Ik denk wel dat de anderhalve meter het belangrijkste is, maar het helpt een beetje. Dus moeten we het met zijn allen maar gaan doen.

'Wennen, maar goed te doen'

Philip Lohues heeft al ervaring met lesgeven met een mondkapje. 'Het is even wennen, maar het is goed te doen.' Hij hoefde nog geen mondkapje te dragen van het schoolbestuur maar koos er zelf voor.

In zijn handvaardigheid en tekenen lessen is afstand houden moeilijk. 'Je moet dingen voordoen en instructies geven. Dat kan niet van voorin de klas. Stel je voor dat ik corona heb en de kinderen besmet, dat zou ernstig aan mijn geweten knagen.'

Aardrijkskundedocent Corine is ook klaar voor. Ze heeft een stoffen mondkapjes klaarliggen op haar bureau. Ze zet hem op: 'Hier moeten de leerlingen straks tegenaan kijken. Ze moeten het er maar mee doen', grapt ze.

