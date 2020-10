Taaij: 'Blij met deze prijs, maar de euforie ontbreekt'

Door de omstandigheden, lege hal vanwege de coronamaatregelen, voelde het beklemmend. 'De echt euforie ontbreekt door deze setting, maar natuurlijk zijn we heel blij met de Supercup. Ik vind dat we nog veel beter kunnen, maar het resultaat telt. Vorig seizoen wonnen we nog net de beker voor de onderbreking en nu kijk je daar met terugwerkende kracht ook met heel veel plezier op terug,' zegt Taaij.

Vreemde omstandigheden

Aanvoerder Dennis Borst kon zich helemaal vinden in de analyse van zijn coach. 'Een prijs is altijd mooi, laat dat duidelijk zijn. Maar het zijn hele vreemde omstandigheden. In het veld mag je niet echt juichen, ook niet van de bank. Je krijgt geen energie van het publiek, kunt het niet delen. We hebben nog oefenwedstrijden gespeeld met publiek, in Duitsland voor 200 mensen. Dan voelt het meteen heel anders. Nu moet ik er heel erg aan wennen en mijn teamgenoten ook weet ik.'